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Lise öğrencilerinden Mehmetçik'e anlamlı destek

Besni ilçesindeki liseli öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek amacıyla Türk bayrakları ile "Afrin" koreografisi oluşturdu
03 Mart 2018 15:12
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Lise öğrencilerinden Mehmetçik'e anlamlı destek

Adıyaman'ın Besni ilçesinde lise öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla koreografi oluşturdu.

Besni Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden yaklaşık 410 öğrenci, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek olmak için okul bahçesinde toplanarak, bedenleriyle Afrin koreografisi yaptı.

Öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla koreografi sırasında vatan için ant da içti.

Öğrenciler hep bir ağızdan, "Askeriz biz, asker. Yüce dağlar aşarız. Anne baba terk ederiz, vatan için koşarız. Yastığımız taştan olsun, yorganımız topraktan. Ölürüz de vazgeçmeyiz, ay yıldızlı bayraktan. Vatanımın topraklarında tek bir kişi kalmayıncaya kadar, vatanımın varlığını üst seviyede koruyacağıma ant içerim." dedi.

Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ferda Uncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehmetçik'e destek amacıyla "Afrin" koreografisi oluşturduklarını söyledi.

Öğretmen ve öğrenciler olmak üzere 410 kişinin bir araya gelerek böyle bir çalışma yaptıklarını ifade eden Uncu, "Mehmetçiğimize moral vermek istedik. Birlik ve beraberlik içerisinde koreografi oluşturarak tek yürek olduk." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
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