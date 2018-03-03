HSK, hakim adaylarının kuralarını erteledi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), mesleğe kabul işlemlerini tamamladığı hakim adaylarının kuralarının ertelendiğini duyurdu.

Memurlar.net olarak edindiğimiz bilgilere göre; her ne kadar dün yapılan duyuruda kura işlemlerinin 5 Mart tarihinde yapılacağı belirtilmiş olsa da, araya hafta sonunun girmesi ve bir kısım usulü işlemlerin tamamlanamamış olması nedeniyle, kura işlemleri daha sonraki bir tarihe ertelenmiştir.

İŞTE HSK'DAN YAPILAN RESMİ AÇIKLAMA

05 Mart 2018 tarihinde yapılması duyurulan kur'a töreni, ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir.

Yeni kura tarihi belirlendiğinde ayrıca duyurulacaktır.