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Şehit komando er Sarı toprağa verildi

Bingöl'de vatani görevini yaparken kaza sonucu vurularak şehit olan jandarma komando er Sarı'nın cenazesi, İzmir'de toprağa verildi.
03 Mart 2018 15:27
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Şehit komando er Sarı toprağa verildi

Bingöl'de vatani görevini yaparken kaza sonucu vurularak şehit olan jandarma komando er Ömer Sarı'nın (21) cenazesi, İzmir'de toprağa defnedildi.

Elazığ'da düzenlenen törenin ardından hava yoluyla İzmir'e getirilen şehit Sarı'nın naaşı, Gaziemir'deki Gülhane Camisi'ne götürüldü.

Cenaze törenine katılan İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve diğer protokol üyeleri, şehidin babası İlhami Sarı ve annesi Nasife Sarı'ya taziyelerini iletti.

Sarı ailesi, evlatlarının Türk bayrağına sarılı tabutunu öptü. Şehidin babası İlhami Sarı, amcası Mehmet Sarı ve kardeşi Yusuf Sarı'nın metanetli duruşu dikkati çekti. Amca Sarı, cenaze töreni sırasında asker selamı verdi.

Şehidin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından tekbirler eşiliğinde bir süre top arabasında taşındı, ardından Kadifekale Hava Şehitliğinde defnedildi.

Cenaze törenine, Vali Ayyıldız'ın yanı sıra Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Necip Kalkan, CHP İzmir Milletvekilleri Musa Çam, Atila Sertel, eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğdu ile vatandaşlar katıldı.

Şehit Sarı, Yayladere İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli olduğu sırada birlikte nöbet tuttuğu silah arkadaşı tarafından "kazayla" vurulmuştu.

Anadolu Ajansı
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