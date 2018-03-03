Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Robot Topluluğu tarafından düzenlenen "15. Uluslararası ODTÜ Robot Günleri" başladı.

ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde iki gün sürecek etkinlikle robot ve robotik alt sistemlerinin tasarım, üretim ve uygulamalarının teşvik edilmesi, çeşitli disiplinlerde kazanılmış bilgi ve becerilerin takım çalışmasında aktarılması, yarışmacılardan ziyaretçilere, bilim teknolojiye gönül vermiş tüm davetlilerle birlikte robot dünyasına ilgi duyanları eğlenceli bir ortamda bir araya getirerek bilgi alışverişi yapmaları hedefleniyor. Etkinliğe, Türkiye'nin 81 ilinden gelen ilkokuldan üniversite öğrencisine kadar birçok öğrencinin yanı sıra çok sayıda ailede katıldı. Etkinlik ile ilgili bilgi aktaran ODTÜ Robot Topluluğu Başkanı Kağan Sarıbaş, "Topluluğumuz 2000 yılında kuruldu ve 2002 yılından beri her sene robot günleri düzenlemekte. Ayrıca 2008 yılından itibaren de uluslararası niteliğini kazandı. O zamandan beri Türkiye'de robotu geliştirmek, yaygınlaştırmak ve bu alanda çalışan kişileri bir araya getirmek için bu etkinliği düzenliyoruz. Bu sene katılım beklediğimizin çok üzerinde" dedi.

Etkinlikte dikkat çeken ODTÜ'lü öğrencilerin yapmış olduğu elektrikli aracı anlatan, ODTÜ Robot Topluluğu Temiz Enerji Kulübü Kaptanı Semih Gündüz, "25 kişiden oluşan tecrübeli bir ekiple yaptık aracı. Her sene yeni bir arkadaşımız aramıza katılıyor. Bizim takımımızdaki herkes lisans öğrencisi. Aracımızı 2014 senesinde yapıldı. O günden beri 3 tane kupa kazandı. Biz son senelerde yerlilik konusuna önem vermeye başladık. Aracın tasarımı ve üretimi tamamen bizim tarafımızdan yapılıyor. Farklı bir aracımız var 2016 yılında yurt dışında yarıştı ve 24'üncü oldu. Bizim ilk yurt dışı tecrübemizdi" ifadelerini kullandı.

'Kocatürk Robiens' isimli robot etkinlikte misafirlerini bekliyor

Etkinliğe öğretmenleriyle birlikte İzmir'den gelen 6. sınıf öğrencileri, kendilerinin yaptığı ve katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği 'Kocatürk Robiens' isimli robotu anlattı. Öğrenciler, robotu yaparken çok zorlandıklarını ve sonunda yaptıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, robotun yapay zekasını geliştireceklerini vurguladı. Öğrencilerle birlikte etkinliğe katılan Fen Bilimleri Öğretmeni Dilay Çorumlu ise, "Öğrencilerimizin fikirleri doğrultusunda ortaya attıkları fikirler ile birlikte geçen yıldan itibaren çalışmaya başladık. 7 aylık bir süremizi aldı bu robotu yapmak. Tamamen öğrencilerimizin fikirleri biz sadece destek verdik onlara. Robotun ismini de öğrencilerimiz buldu. Robotumuz, komutları algılıyor ve öğrencilerimizin seslerini anlıyor onlara cevap verebiliyor. Yazılımlarını kendimiz yazdık" şeklinde konuştu.

Fuaye alanını ailece gezen misafirler ise gençlerin böyle çalışmalar yapmasının gurur verici olduğunu ve kendi çocuklarının bunlara heves etmesi için geldiklerini belirtti. Ailenin küçük kızı fuaye alanında bulunan robotlardan çok etkilendiğini ve ileride kendisinin de robot yapacağını söyledi.