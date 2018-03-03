|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Hakimler ve Savcılar Kurulu, logosunu değiştirdi
HSK logosunu değiştirdi
Hakimler ve Savcılar Kurulu yaptığı açıklamada;
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulundaki "Yüksek" ifadesinin madde metninden çıkarılması ve yeni oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulunun on üç üye ile iki daire halinde çalışacağı hüküm altına alınmıştır.
Söz konusu Anayasa değişikliği sebebiyle Hakimler ve Savcılar Kurulunun logosunun değiştirilmesi hususu görüşülerek, Genel Kurul tarafından 17/01/2018 tarih ve 39 sayılı karar ile yeni logo kabul edilmiş ve yeni logomuz Türk Patent ve Marka Kurumunun 23.02.2018 tarihli onayı ile koruma altına alınmıştır. Saygı ile duyurulur.
Bu haber 841 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI