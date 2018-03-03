Mal varlığına karşı işlenen suçlar azaldı

Emniyet Genel Müdürlüğünden, bu yılın ilk 2 ayında geçen yılın aynı zaman dilimine göre mal varlığına karşı işlenen asayiş suçlarında yüzde 18,3 oranında düşüş sağlandığı bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Türk Polis Teşkilatının temel amacının, suçların önlenmesi ve aydınlatılarak suç işleyen kişilerin yakalanması, suç işleme amacındakilerin caydırılmasına yönelik tedbirlerin artırılması ve böylece kamu vicdanının rahatlatılması olduğu belirtildi.

Bu kapsamda, yapılan çalışmalara ek olarak, il emniyet müdürlüklerince okul çevrelerinde, günübirlik evlerde ve parklarda şüpheli kişiler kontrol edilerek, aranan kişilerin yakalanması ile çalıntı araçlar ve motosikletlerin bulunmasına yönelik eş zamanlı güven huzur uygulamalarının yapıldığı kaydedildi.

Değişen suç profillerinin anında tespit edilerek asayiş politikalarının uygulanması, çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlamasının yanı sıra motorize ve yaya devriye sayısının artırıldığı vurgulandı.

Böylece, sokakta polisin görünürlüğünün sağlandığı ve suçtan elde edilen gelirlerin tespit edilmesi amacıyla uzman personelden oluşan Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliklerinin kurulduğu ifade edildi.

Böylece 2018'in ilk 2 ayında mal varlığına karşı meydana gelen yankesicilikte yüzde 27,4, iş yerinden hırsızlıkta yüzde 27,2, oto hırsızlığında yüzde 24,9, ikametten hırsızlıkta yüzde 18,7, bisiklet ve motosiklet hırsızlığında yüzde 16,6, yağmada (gasp) yüzde 13,8, kapkaçta yüzde 13,6, otodan hırsızlıkta yüzde 13,3, dolandırıcılıkta yüzde 0,9 oranında düşüş yaşandığı bildirildi.

Buna göre, bu yılın ilk 2 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre mal varlığına karşı işlenen suçlarda ortalama yüzde 18,3 oranında düşüş sağlandığı belirtildi.