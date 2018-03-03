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Kız öğrencilerden Mehmetçiğe anlamlı bağış

Antalya'nın Kumluca ilçesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri evlerinde yaptıkları pastaları okulda arkadaşlarına satarak elde ettikleri 5 Bin 600 TL'yi Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı hesabına yatırdılar.
03 Mart 2018 15:40
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Kız öğrencilerden Mehmetçiğe anlamlı bağış

Antalya'nın Kumluca ilçesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri evlerinde yaptıkları pastaları okulda arkadaşlarına satarak elde ettikleri 5 Bin 600 TL'yi Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı hesabına yatırdılar.

Kumluca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin Bölgesindeki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatında görevli askerlere destek olmak amacıyla bir kermes düzenledi. Öğrenciler evlerinden getirdikleri yiyecekleri kurdukları stantlarda okul arkadaşlarına satarak gelir elde ettiler. Öğrenciler elde ettikleri geliri Mehmetçiklere bağışladılar.

Kumluca Kız Anadolu İmama Hatip Lisesi Müdürü Kadriye Girgin; "Kumluca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak" Bir Dilim Pasta Bir Mermi Olsun" sloganıyla bir kermes düzenledik. Kermes 'ten 5 Bin 600 TL gelir elde ettik. Elde ettiğimiz geliri Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının banka hesabına yatırdık. Canları pahasına vatan için mücadele eden Mehmetçiğimize destek olmak bu milletin bir ferdi olarak hepimizin görevidir. Öğrenci, öğretmen ve velilerimize göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum. Türk Ulusunu yüzlerce yıldır düşmana karşı muvaffak kılan güç, bu milli birlik ve beraberliğimizdir. Dualarımız Kahraman Askerlerimizle birliktedir" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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