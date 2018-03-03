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Bakan Özlü: Akademik rehavet istemiyoruz

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, akademisyenlere seslenerek, "Akademik rehavet istemiyoruz" dedi.
03 Mart 2018 15:43
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Bakan Özlü: Akademik rehavet istemiyoruz

Bakan Faruk Özlü, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Teknoloji Ar-Ge Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin açılışını yaptı. Hatay Valisi Erdal Ata, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, AK Parti Hatay Milletvekilleri Adem Yeşildal, Orhan Karasayar, Hacı Bayram Türkoğlu, MHP Hatay Milletvekili Necmettin Ahrazoğlu ile çok sayıda akademisyenin katıldığı törende konuşan Bakan Özlü, Türkiye'deki araştırma-geliştirme merkezi sayısının 997'ye ulaştığını belirterek, "Üniversite-bilim işbirliğini ülkemizin gelişmesi yolunda en önemli araçlardan biri olarak görüyoruz. Emek yoğun üretimden, teknoloji yoğun üretime doğru giden sanayimizin bilgi ve bilimle çağı yakalayacağını biliyoruz. Bu nedenle Ar-Ge, inovasyon ve tasarıma her zamankinden fazla yatırım yapıyoruz. Ar-Ge ve tasarıma verdiğimiz desteğin karşılığını almaya başladık. Bugün itibariyle ülkemizde toplam 997 Ar-Ge ve tasarım merkezi sayısına ulaştık. Geçen seneki hedefimiz 1000 merkezdi ve inşallah birkaç gün içinde bu sayı 1000'e ulaşacak ve bu merkezlerle Türkiye'nin gelişimine katkıda bulunacağız"dedi.

TÜRKİYE'NİN TEK AÇIĞI, TEKNOLOJİ AÇIĞIDIR

Türkiye'nin yüksek teknolojili ürünler üretmesi halinde cari açığının kısa sürede kapanabileceğine değinen Özlü konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin tek açığı teknoloji açığıdır. Ne zaman ki bu açığı kapatırsak çok hızlı bir şekilde cari ve ticari açığımızı da kapatacağız. Cari açığımızı kapatmanın yolu yüksek teknolojiye sahip ürünler üretmekten geçiyor. Bu nedenle üniversitelerimize ve sanayicilerimize büyük görevler düşüyor. Üniversiteler sınıfların, bina ve kampüslerin dışına çıkıp hayatın tüm alanlarında yerlerini almalılar. Akademik rehavet istemiyoruz. Bizim tüm hedefimiz, Türkiye'yi bilim merkezi, teknoloji üssü ve ileri sanayi ülkesi yapmaktır. Bakanlık olarak tüm faaliyetlerimizi bu hedefe odakladık. Dolayısıyla üniversitelerden isteğimiz bilgi üretmeleri, beklentimiz bilimsel kapasitelerini artırmaları. Çünkü bilgi üretmezsek teknoloji üretemeyiz. Teknolojinin temelinde bilgi vardır, dolayısıyla bilgi üretmenin de en düzenli yolu üniversitelerdir. Biz üniversitelerin bilgi üreterek teknoloji üretimine katkı yapmalarını istiyoruz."

Bakan Özlü'nün konuşmasının ardından Ar-Ge merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Bakan Özlü açılışın ardından laboratuvarları gezerek, akademisyenlerle sohbet edip, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Doğan Haber Ajansı
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