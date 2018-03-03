1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'un 4 ilçesinde su kesintisi yaşanacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı yazılı açıklamayla; Pazartesi günü Kağıthane, Beyoğlu, Kartal ve Pendik'teki bazı bölgelere 12 saat süreyle su verilemeyeceğini bildirdi.
03 Mart 2018 15:46
Yazdır
İstanbul'un 4 ilçesinde su kesintisi yaşanacak

İSKİ'den yapılan açıklama şöyle:

Kağıthane - Beyoğlu ve Kağıthane Nurtepe Ana İsale Hatlarında gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle; 5 Mart 2018 Pazartesi günü 10:00 ile 22:00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Su Alamayacak Bölgeler:

Kağıthane İlçesi: Merkez, Nurtepe, Gürsel ve Mehmet Akif Ersoy Mahalleleri ile Talatpaşa Mahallesi'nin alt kodları.

Beyoğlu İlçesi: Örnektepe, Sütlüce, Halıcıoğlu, Piripaşa, Keçecipiri, Camii Kebir, Kulaksız, Kadı Mehmet Efendi, Bedrettin, Çatma Mescit Mahallelerinin tamamı ile Küçük Piyale ve Yahya Kemal Mahalleleri'nin alt kodları.

Kocabayır Terfi Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan debimetre montaj ve bağlantı çalışmaları nedeniyle; 5 Mart 2018 Pazartesi günü 10:00 ile 22:00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Su Alamayacak Bölgeler:

Pendik İlçesi: Yenişehir, Çamlık, Kurtköy, Şeyhli, Sülüntepe, Ertuğrulgazi, Yayalar, Velibaba ve Çınardere Mahalleleri.

Kartal İlçesi: Hürriyet Mahallesi'nin bir kısmı.

İstanbullulara önemle duyurulur.

Doğan Haber Ajansı
Bu haber 1,312 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Iğdır'da ambulansla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
03 Mart 2018 17:00		 İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapatılacak
03 Mart 2018 15:56
İntihara kalkıştı, müdahale hazırlığını görünce kaçtı
03 Mart 2018 14:32		 Trenin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
03 Mart 2018 13:39
Kamyonla gelip Türk bayrağını indirdiler!
03 Mart 2018 13:33		 Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem
03 Mart 2018 13:00
Belediyelerde şeffaf ihale dönemi
03 Mart 2018 07:05		 Gökova Körfezi'nin rengi değişti
01 Mart 2018 23:33
Beyazıt Meydanı'nda çevre düzenleme çalışmaları durdu
01 Mart 2018 22:47		 Ordu Üniversitesinde 25 öğrenci yemekten zehirlendi
01 Mart 2018 22:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
15 dakika kuralı gitti, başarı sırası şartı kaldı
Bakan Eroğlu: 3 ilimizde su sıkıntısı olabilir
'At izi'nde işe dönüş oranı yüzde 1.5
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kurum imajı zedelenirken neden hassas değil!
Ankesörden çıkan 'kripto' listesi Genelkurmay'da
Mahkemenin Mutlu ve Çapkın kararı: Seyirci kaldılar
HSK Başkan Vekili: İtirafları peşin kabul ediyor değiliz
Kendisi 28 Şubat mağduru, İHL mezunu oğlu Harp Okulu'ndan atıldı
28 Şubat mağdurları için 'iade-i itibar' çalışması yapılıyor
O avukat gözaltında!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
01.03.2018 beşiktaş vs fenerbahçe maçı 15
Jeremain Lens 2
bursaspor 1
çelik 1
geniz eti 1
erkek gibi kadın 2
berberkemal 3
ricardo quaresma 2
her canlı ölümü tadacaktır 4
iskeletor 1
SON İLANLAR
Güneykaya Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yayladüzü Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sülümenli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sinanpaşa Belediyesi İşçi Alım İlanı
Serik Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 6 Sözleşmeli Personel Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 5 Sözleşmeli Personel Alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam