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Yerli uçuş bilgi ekranları büyük ilgi görüyor

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kullanılan yerli üretim uçuş bilgi ekranları yolcular tarafından ilgiyle kullanılıyor.
03 Mart 2018 15:53
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Yerli uçuş bilgi ekranları büyük ilgi görüyor

Türkiye'nin en fazla yolcu trafiğine sahip ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda kullanılan yerli üretim uçuş bilgi ekranları yolcular tarafından ilgiyle kullanılıyor. Türkiye'de sadece Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kullanılan sistemde gelen yolcularını bekleyen misafirler, bekledikleri uçakları Marmara hava sahasından itibaren takip etmeye başlıyorlar. Ayrıca uçağın inişini sanal olarak izleyebiliyorlar. Yolcularını gönderen misafirler ise uçakların kalkışını ve Marmara hava sahasından ayrılışını takip edebiliyorlar. Türkiye'de ilk kez İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda kullanılan sisteme diğer havalimanlarından yoğun ilgi olduğunu belirten İSG Bilgi İşlem ve Otomasyon Direktörü Gürkan Altıner: "Daha önce birkaç havalimanının yetkilileri buradan geçerken beğenip kendilerinin nasıl alabileceklerini talep ettiler. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

130 BİN YOLCUYA BİLGİ VERİLİYOR

Yolcuların, havalimanlarında bulunan ekranlar üzerinden bekledikleri uçakların konumlarını görebildiklerini belirten İSG Bilgi İşlem ve Otomasyon Direktörü Gürkan Altıner: "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda günlük 100 bin yolcuya hizmet vermekteyiz. Bunun dışında yolcularını bırakmaya, yolcularını karşılamaya gelenleri kattığımız zaman 130 bin yolcunun geçtiği bir yerden bahsediyoruz. Biz burada yeni bir proje geliştirdik. Özellikle yakınlarını karşılamaya gelenler geliş katında ekranlar üzerinden uçakların nerede olduğunu tespit etmek için bizim koyduğumuz ekranlara bakarak görsel olarak uçakların konumunu görebilmekteler. Uçakların hangi sırada olduğunu ve ne zaman ineceği hakkında tahmin üretebiliyorlar. " dedi.

YOLCULAR YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR

Ürettikleri sistemin yolcular tarafından olumlu karşılandığını belirten Altıner "Projenin tamamlanması için birkaç fazda çalışmalar yaptık. Öncelikle radar sisteminden uçakların konumunu alabilmemiz için TÜBİTAK yardımıyla yerli üretimi alıcı anten kurulumu yapıldı. Burada bizim ISG Teknik ekipleri ve TÜBİTAK ortak bir çalışma yaptı. Konumlarını almaya başladıktan sonra, bu görüntüleri yolcuya sunulması için 3D modelleme ile yazılı bir çalışma yapıldı. Bu çalışma toplam 4-5 ay içerisinde tamamlandı. Yaklaşık 6 aydır yolcularımıza bu hizmeti veriyoruz . Bu ekranlarda 3 farklı mod mevcut. Bunların birincisi, Marmara bölgesinde ki uçakları izleyebiliyoruz. İkincisi Sabiha Gökçen'in etrafında ki uçakları gösterebiliyoruz. Üçüncü olarak uçak tam indiği anda uçağın inişi 3D olarak simüle edilerek yolcularımıza gösterilmektedir. Bu projeyle birlikte yolculardan çok olumlu tepkiler aldık. Yolcular bunları beğendiklerini söylüyorlar. Hatta cep telefonlarıyla bunları çekip kaydediyorlar. Bu tamamen yolcuların ekstra bilgileri güvenli bir şekilde almaları için yapılmış bir hizmet. Buna benzer bilgilendirme ekranlarını daha başka yerlerde konumlandırmayı düşünüyoruz" dedi.

TAMAMIYLA YERLİ ÜRETİM

Üretimin ve yazılımın yerli üretim olduğunu belirten Altıner "Tamamen alıcıların kurulması, hatta alıcılarda kullanılan teknik ekipmanlar TÜBİTAK tarafından üretildi. Yazılımı ise yerli yazılımcılar ve bizim kendi kadromuz tarafından gerçekleştirildi. Daha önce birkaç havalimanının yetkilileri buradan geçerken beğenip kendilerinin nasıl alabileceklerini talep ettiler. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bildiğim kadarıyla buna benzer bir uygulama diğer havalimanlarında yok" dedi.

VALİZLERİN HANGİ AŞAMADA OLDUĞU GÖSTERİLİYOR

Ekranlara bagajların hangi aşamada olduğunu gösteren görseller yerleştirdiklerini de belirten Altıner "Bu ekranlarda görsel olarak verdiğimiz bilginin yanı sıra bütün havalimanlarında görülen uçakların iniş, kalkış saatlerini gösteren görüntüleme ekranlarının yanına valizlerin hangi aşamada olduğunu gösteren renkli görseller de yerleştirdik. Bu görseller sayesinde yolcusunu bekleyen kişilerin, yolcusunun valizleri beklediğini ya da valizlerin bittiğini gösteren bilgileri görmesini sağlıyoruz" dedi.

Doğan Haber Ajansı
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