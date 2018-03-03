- "AK Parti ve MHP 'Yenikapı ruhu'na sahip çıktı"

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Afrin'de kahraman Mehmetçiklerimiz destan yazıyor, Racu'yu da teröristlerden temizlediler." dedi.

Yıldırım, partisinin Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Konya 6. Olağan İl Kongresi'ne katılarak partililere hitap etti.

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'nun da yer aldığı salonda "Sayın Başbakanım" diyerek sözlerine başlayan Yıldırım, partilileri selamladı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın yürütüldüğü Afrin'de terörle mücadele ederken hayatını seve seve feda eden şehitler başta olmak üzere bütün şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere hayırlı, uzun ömür dileyen Yıldırım, "Bu yiğitler, bu bayrak için bu vatan için canlarını verdiler. Onlara borcumuz var. Bu borcu ödemek için birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize gözümüz gibi sahip çıkacağız. 81 milyonu kardeş bileceğiz, kardeş olacağız. Aramıza ayrı gayrı, fitne fesat tohumu ekmek isteyenlere asla izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

- "Daha çok gayret edeceğiz, demokrasimizi daha da güçlendireceğiz"

Hazreti Mevlana'nın, "Dağınıklık, perişanlık, insanların birbirleriyle anlaşamamaları, hep nifaktan, ikiyüzlülükten meydana gelir. Rahatlık, huzur, kutluluksa birlikten doğar. Bir memlekette birlik olmazsa o memleket perişan olur." sözünü hatırlatan Yıldırım, şunları söyledi:

"Bu nasihata kulak veriyoruz. İşte burada 81 milyonun kardeşliğini görüyoruz. Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Boşnak, Alevi, Roman, Sünni hep biriz, beraberiz. Biz birlikte Türkiye'yiz. Daha çok gayret edeceğiz, demokrasimizi daha da güçlendireceğiz. Çok çalışacağız, ülkemizi ve bayrağımızı çok daha yükseklere çıkaracağız. İşte o zaman aziz şehitlerimize borcumuzu ödemiş oluruz. Ak kadrolar, ak kadınlar, gençler, sizler Türkiye'nin bugünü, gururu, yarınısınız, geleceğisiniz. Sizlerle gurur duyuyorum. Allah inandığımız bu yoldan bizleri ayırmasın. Konya'nın huzuru, kardeşliği, buradan bütün coğrafyaya hatta bütün dünyaya yayılsın. Hazreti Mevlana'nın irfanı bütün insanlığın sıkıntılarına şifa olsun."

Konya'nın, Anadolu'nun kalbi olduğunu, Hazreti Mevlana, Şemsi Tebrizi, Sadreddin Konevi, Anadolu'nun, Selçuklu'nun ve Cumhuriyet'in manevi mimarlarının bu şehirde bulunduğunu belirten Yıldırım, "Allah bu ülkeye hizmet etmiş bütün dava adamlarına, irfan sahiplerine gani gani rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Konya'nın, Türkiye'ye kazandırdığı lider, 28 Şubat'ta vefatının seneidevriyesini andığımız cennet mekan Necmettin Erbakan hocamızı da rahmetle anıyoruz." dedi.

- "Onun tek bir derdi vardı; değerleriyle barışık bir Türkiye"

Erbakan'ın, Türkiye'nin zor şartlarında siyaset yaptığını hatırlatan Yıldırım, şunları söyledi:

"Bütün baskılara, tehditlere, imkansızlıklara rağmen hocamız, duruşunu bozmadan davasını anlattı. Onun tek bir derdi vardı; değerleriyle barışık bir Türkiye. O, Türkiye'nin birliği, beraberliği, kardeşliği için çalıştı. Çatışmayı gerilimi değil emeği, alın terini, Hakk'ı esas aldı. Sultan Alparslan'ın, Sultan Fatih'in, Abdülhamid Han'ın izinden gitti. Onun tarih şuurunda Cumhuriyet'in kazanımları, Osmanlı'nın ve Selçuklu'nun hattıyla buluştu. 'Önce ahlak ve maneviyat' dedi. Maneviyatı reddederek hiçbir yere varılamayacağını söyledi. Anadolu'nun temiz gençlerine büyük hedefler gösterdi. Halka ve milli iradeye saygısı olmayan vesayetçiler tarafından ne yazık ki milletine hizmet etmesi engellendi."

28 Şubat sürecinde siyasete ve demokrasiye doğrudan müdahale edildiğini, halkın seçtiği hükümetin zorbalıkla düşürüldüğünü dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"28 Şubat siyasi tarihimizde kara bir lekedir. Sermaye, medya, sivil toplum kuruluşları da ne yazık ki bu darbeye destek verdi. Darbeciler, yaptıkları işin bin yıl süreceğini iddia ettiler ancak zulüm ile abat olan er geç berbat olur. Gençler, 28 Şubatçılar berbat oldular mı? Şimdi hesap veriyorlar mı? Verecekler. Her kim siyasi iradeye, millet iradesine karşı çıkarsa yaptığının hesabını da mutlaka verecek. Bu zilleti yapanlar unutuldu ancak bu ihaneti yapanları bu millet unutmayacak. Uydurdukları irtica yaftasıyla milletin değerlerine saldırdılar. Vatanın öz evlatlarına ülkeyi dar ettiler."

- Afrin mesajı

Bu sırada salondaki partililerin "Başbakan bizi Afrin'e götür" sloganına Yıldırım, "Afrin'de kahraman Mehmetçiklerimiz, destan yazıyor, Racu'yu da teröristlerden temizlediler. Eğer ihtiyaç olursa sizler, her zaman hazırsınız, bunu biliyoruz." karşılığını verdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini sırasında Konya'nın, 81 milyon vatan evladının FETÖ'ye karşı dimdik durduğunu, darbecilere darbeyi vurduğunu söyleyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Konya, o gün ay yıldızlı bayrağı indirtmedi, ezanları dindirtmedi. Kadın erkek, genç yaşlı meydanlara indiniz demokrasiye sahip çıktınız. Cumhurbaşkanımıza, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktınız. FETÖ'cü hainlerin, onların arkasındaki şer odaklarının oyunlarını bozdunuz. Konya her zaman demokrasiden yana oldu. Konya, Anadolu'nun çimentosu oldu. Konya hiçbir zaman desteğini bu kutlu yürüyüşte bizden eksik etmedi. Her seçimde rekor destek verdiniz. Kasım seçimlerinde yüzde 74, 2007 referandumunda yüzde 84, 2017 halk oylamasında yüzde 73, Cumhurbaşkanını seçerken yüzde 75 destek verdiniz. Sağ olun, var olun sevgili kardeşlerim."

Başbakan Yıldırım'ın, Konya'nın rekorlar şehri olduğunu dile getirerek, "Gençler, Konya, 2019'da yeni bir destan yazmaya hazır mısınız? Yeni bir rekora imza atacak mısınız?" diye sorması üzerine, salondakiler "Evet" karşılığını verdi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Afrin çevrelenmiş durumda. Sınırlarımıza yakın bölgelerin tamamını terör yuvalarından temizledik. Şimdi Mehmetçik'imiz; özel harekatçılar, jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız ve ÖSO'ya ait yiğitler adım adım Afrin'e ilerliyor. Nerede bir terör tehdidi varsa o bizim için hedeftir. Bugün Afrin yarın bir başka yer." dedi.

Yıldırım, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin 6. Olağan İl Kongresi'nde, Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçik'in karadan ve havadan büyük ve başarılı operasyon yürüttüğünü bildirdi.

Güvenlik güçlerinin hiçbir sivilin zarar görmemesi için çok dikkat ettiğini dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Afrin çevrelenmiş durumda. Sınırlarımıza yakın bölgelerin tamamını terör yuvalarından temizledik. Şimdi Mehmetçik'imiz özel harekatçılar, jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız ve Özgür Suriye Ordusu'na ait yiğitler adım adım Afrin'e ilerliyor. Nerede bir terör tehdidi varsa o bizim için hedeftir; bugün Afrin yarın bir başka yer. Nerede bu ülkenin sınırlarına, bu milletin can ve mal güvenliğine, toprak bütünlüğümüze yönelik bir tehdit olursa orada oluruz ve o tehdidi bertaraf ederiz."

Suriye'de, Irak'ta yaşayan mazlum insanların bu örgütlerden çok çektiğini vurgulayan Yıldırım, hem Türkiye'nin güvenliğini sağlamak hem de o bölgede yaşayan mazlumların hakkını, hukukunu temin etmek için bu operasyonların yapıldığının altını çizdi.

Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"Bu operasyonlar, bu mücadele aslında, Avrupa'nın da barışı içindir, dünyadaki küresel barış için de gereklidir. Terörle iş birliği yapanlar bölgede barışı tehlikeye atıyor. Bölgeyi istikrarsızlaştırmaya ve acılara mahkum etmeye çalışıyorlar. Meşru bir devlet, terör örgütleriyle iş birliği yapamaz. Terör örgütlerine sempati besleyenlerin eline kan bulaşır. Türkiye olarak bölgemizde barış ve huzurun hakim olmasını istiyoruz. Kan ve gözyaşı sona ersin istiyoruz. Kahraman güvenlik güçlerimizin Allah yar ve yardımcıları olsun. Bilsinler ki 81 milyon vatan evladının duaları onlarla beraberdir. Birliğimiz daim olsun."

- "AK Parti ve MHP 'Yenikapı ruhu'na sahip çıktı"

Referandum kampanyasında cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatırken siyasi yapıda, siyaset anlayışında önemli değişiklikler olacağını söylediklerini aktaran Yıldırım, bu değişikliklerin Türkiye demokrasisini daha da güçlendireceğini belirtti.

Yıldırım, "Milli iradenin güçlü bir şekilde yönetime yansımasına vesile olacak demiştik. Seçmen birbirine daha da yakınlaşacak demiştik. Partiler arasında ittifaklar gerçekleşecek demiştik. Bu durumdan ülke kazanacak, millet kazanacak, ülkede istikrar ve güven kalıcı hale gelecek. Şimdi bunlar bir bir gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti ve MHP'nin "Yenikapı ruhu"na sahip çıktığını ve birlikte 2019 seçimlerine gitmeye karar verdiğini anımsatan Yıldırım, "Mesele memleketse gerisi teferruattır. İnşallah Cumhur İttifakı ile genel seçimlerde de birlik ve beraberliği sağlayacağız." dedi.

Seçim ittifakını düzenleyen kanun teklifini TBMM'ye verdiklerini, bu ittifak çalışmalarını yasal zemine kavuşturacaklarını dile getiren Yıldırım, barajın, iki partinin aldığı toplam oy üzerinden yapılacağını dolayısıyla da geçmiş dönemde gizli kapaklı yapılan ittifaklara artık ihtiyaç olmayacağını belirtti.

Yıldırım, şeffaf ve meşru olarak bir araya gelen partilerin seçime birlikte gideceklerini söyledi.

- "14 direkli çadır ittifakını kimler kurdu"

Ana muhalefet partisinin her zaman olduğu gibi buna da itiraz ettiğini, "Bu bir koalisyondur" dediklerini aktaran Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hatırlayın. Kapı kapı dolaşarak gizli kapaklı ittifak yapan kimdi? Bunlardı. 14 direkli çadır ittifakını kimler kurdu? Bunlar kurdu. Çatı adayını kimler getirdi? Bunlar getirdi. 16 Nisan halk oylamasına ne kadar millet düşmanı varsa birlikte 'Hayır' cephesini kurmaya çalışan siz değil miydiniz? 'Bizim evde oyların yarısı CHP'ye, diğer yarısı HDP'ye' diyen senin genel başkan yardımcın değil miydi? Şimdi artık her şey meşru, şeffaf. Partiler bir araya gelecek, seçime birlikte gidecek. Olay bu kadar açık ve nettir."

Konyalıların, "Sen ağa, ben ağa, inekleri kim sağa." şeklinde bir sözünün olduğunu aktaran Yıldırım, "Geçmiş dönemde iktidar olanlar, siyasetçiler hizmet edeceğine millete ağalık ettiler. Biz ne dedik? Ağa olan millettir, hizmet eden devlettir, iktidardır. 16 yıl boyunca AK Parti kadroları millete hizmet için gece gündüz çalıştı, Türkiye'yi büyüttük, büyümeye devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Alacağına devlet nasıl şahinse vereceğine de aynı şekilde hassas olacak. Birikmiş KDV borcu, belirli bir takvimde verilecek. Eğer bu dönemden sonra KDV 3 ay içerisinde ödenmezse faiz işleyecek. Faiziyle beraber verilecek." dedi.

Yıldırım, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin 6. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyanın dört bir yanını dolaştığını, gittiği her yerde saygıyla, sevgiyle karşılandığını belirterek, "Türkiye'nin itibarıdır, bu." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin 16 yılda yatırımlar açısından, dünyanın cazip merkezleri arasında yerini aldığını anlatan Başbakan Yıldırım, 2002'den bugüne kadar Türkiye'de 190 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırımı yapıldığını bildirdi.

Ekonomideki, ihracattaki canlılığın, istihdamdaki artışın 2018'de de devam ettiğini vurgulayan Yıldırım, 2017'de teşvikli yatırım tutarının yüzde 50 arttığını kaydetti.

Konya'nın 15 yılda, 6 basamak birden yükseldiğine işaret eden Yıldırım, kentin gelişmişlik düzeyi ve yenilikçilikte 8. sıraya geldiğini belirtti.

2017 ihracatının yüzde 10 arttığını, 2002'den bu yana ihracatçı sayısının 2 katına çıktığına işaret eden Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin büyüme hızının dünyada bir numara olduğunu, yüzde 7'nin üzerinde büyüdüğünü ifade etti.

Yıldırım, "Önceki aynı döneme göre, geçen yıl bir milyon 400 bin vatandaşımıza iş, aş temin ettik. Türkiye, tarımda, sanayide, turizmde, her alanda büyümeye, gelişmeye devam ediyor." diye konuştu.

Mecliste reform yasalarının görüşüldüğünü aktaran Başbakan Yıldırım, 33 yıllık vergi sistemini değiştirecek KDV kanununun önümüzdeki hafta görüşüleceğini belirtti.

- "Mazotun yarısı sizden yarısı bizden"

Vatandaşın, devletten alacağını yıllarca beklemeyeceğini vurgulayan Yıldırım şöyle devam etti:

"Alacağına devlet nasıl şahin ise vereceğine de aynı şekilde hassas olacak. Birikmiş KDV borcu, belirli bir takvimde verilecek. Eğer bu dönemden sonra KDV 3 ay içerisinde ödenmezse faiz işleyecek. Faiziyle beraber verilecek. Ülkemizi, yatırım yapılabilir ülkeler arasında 20. sıraya yükseltecek düzenlemeleri Meclisimizden geçirdik. Tarıma, stratejik sektör olarak desteklerimiz devam ediyor. Tarımsal girdilere sağladığımız destekleri devam ettiriyoruz. Biliyorsunuz gübrede ve yemde KDV'yi kaldırmıştık, Ahmet Bey'in başbakanlığı döneminde. Şimdi de yeni bir desteği hayata geçirdik. Tarımda kullanılan mazotun yarısı sizden yarısı bizden uygulamasını başlattık. Paralar, çiftçimizin hesabına yatmaya başladı."

- "Tarımda destekler devam edecek"

Son bir yılda tarımsal nüfusun gençleşmesi ve şehre göçün önlenmesi için genç çiftçilere destek sağladıklarını hatırlatan Yıldırım, çiftçinin ürününün zamanında ve uygun fiyatlarla satılması için lisanslı depoculuk sistemini kurduklarını aktardı.

Tarım ürünlerinin ticaretinin kolaylaştırılması için ürün ihtisas borsasının faaliyete geçirildiğini belirten Yıldırım, tarımda desteklerin devam edeceğini bildirdi.

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasının yayımladığı rapora atıfta bulunan Yıldırım, "Bu rapor, Türkiye'nin son 15 yılda altyapıya, bölünmüş yollara yaptığı yatırımın ne fayda sağladığını anlatıyor. Rapor diyor ki; 'Türkiye'nin bölünmüş yollarda başlattığı hamle, dünyaya örnek olmalıdır. Bu projeyle, 26 bin kilometre bölünmüş yol projesiyle, iller arasındaki mesafe bir buçuk saat kısaldı. Şehirler arasındaki ticaret yüzde 40 arttı. Ulusal işsizlikteki azalma yüzde 1 oldu. Boşuna yol, su medeniyettir demedik." diye konuştu.

- Konya'ya yapılan yatırımlar

Konya'ya 16 yılda 44 milyar liralık yatırım yapıldığını anlatan Başbakan Binali Yıldırım, Konya'nın 2002'de 130 milyon lira olan ihracatını 2017'de 1,5 milyara çıkardığını kaydetti.

Kentte bugün 550 bin sigortalı çalışan, 46 binden fazla iş yeri bulunduğunu belirten Yıldırım, 2003'e kadar sadece 167 kilometre bölünmüş yol olan Konya'da 15 yılda 946 kilometre bölünmüş yol yapıldığını vurguladı.

Başbakan Yıldırım, Konya'ya 7 bin 644 derslik, 19 yeni hastane, 10 yeni blok, bir ağız diş sağlığı merkezi, 52 birinci basamak sağlık tesisi kazandırdıklarını aktardı.

Yıldırım, bin yataktan fazla kapasiteli şehir hastanesini tamamlayacaklarını, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu döneminde vadedilen metronun ihalesini bu sene yapacaklarının bilgisini paylaştı.

Selçuk Üniversitesi kampüsünden hızlı tren garına kadar olan projenin çalışmasının sürdüğüne ve Meram'dan üniversiteye çepeçevre şehri kuşatan projenin 22 kilometrelik kısmının ihalesini bu sene yapacaklarına değinen Yıldırım, "5 milyar. Helali hoş olsun Konya'ya. Konya daha fazlasına layık." dedi.

Yıldırım, yüksek lojistik merkezinin inşaatının bu sene tamamlanacağını, Karaman-Konya hızlı tren hattını bu sene açacaklarını belirterek, Karaman'dan Mersin'e hızlı tren inşaatının birinci bölümünün yapımının sürdüğünü, ikinci bölüm olan Ulukışla-Mersin arasını da başlatılacağını ifade etti.

Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-Antalya demiryolu projesinin etüt çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu bildiren Yıldırım, bu hattın Konya'nın ve bölgenin ekonomisi için önemine değindi.

Büyük çevre yolu inşaatında birinci bölümün bittiğini anlatan Yıldırım, "Önümüzdeki aylarda açılışını yapacağız. İkinci etabın ihalesini yaptık, çalışmalar başladı. Üçüncü etap ve daha sonraki ile 124 kilometrelik büyük çevre yolunu tamamlamış olacağız. Ankara'nın çevre yolundan daha uzun çevre yolunu Konya'ya yapıyoruz." diye konuştu.

Konya-Ankara arasındaki seyahatlerin yüzde 80'inin artık hızlı trenle yapıldığını ve bilet bulunamadığını belirten Yıldırım, Konya'ya yakışanın bu olduğunu kaydetti.

- "Şükranlarımı sunuyorum"

Konya Büyükşehir Belediyesinin de örnek çalışmalar yaptığına işaret eden Yıldırım, "Şehre girerken gurur duydum. Sağında, solunda parklar, yeşil alanlar. Tertemiz, güzel bir Konya. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Yıldırım, ilçe belediye başkanlarını da çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Konya-Beyşehir bölünmüş yolunun da tamamlanmak üzere olduğunu bildiren Yıldırım, şunları söyledi:

"Konya'ya hizmet bizim için şereftir. Konyalı iş adamlarımızın başarılarının daha artmasını istiyoruz. Hükümet olarak yatırım yapan, üreten, istihdam oluşturan, ihracat yapan herkesin yanındayız. Başımız, gözümüz üzerinde yerleri var. Türkiye'nin değerlerine değer katan kim varsa başımızın tacıdır. Bizi bugüne kadar mahcup etmediniz, hep arkamızda, yanımızda oldunuz. İl, ilçe yönetimlerimize, kadın ve gençlik kollarımıza, mahalle başkanlarımıza, sandık yöneticilerimize, bütün teşkilatlarımıza bu kutlu yolculukta gösterdikleri gayretli başarılı çalışmalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum."

- Kongreden notlar

Başbakan Yıldırım, kongreye gelişinde salonu dolaşarak partilileri selamladı.

Yıldırım'ı salonda karşılayanlar arasında eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu da yer aldı. Kongrede Yıldırım ile Davutoğlu yan yana oturdu.

Kongrenin gerçekleştirildiği salonda "Kalbinde tevhid, göğsünde iman, dilinde tekbirle kahraman yiğitler Afrin'de", "Biz vatanımızın hudutlarını inanç ve iman ile çizeriz", "Uzun ince yolları, uzun ve geniş yaptık gündüz gece", "Herkes sevmek için zaman ister, bizimki Yıldırım aşkı" şeklindeki pankartlar yer aldı.

Salonda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde "Biz seni çok sevdik Reis" yazılı poster dikkati çekti.

Kongreye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Sorgun, Hayati Yazıcı ve Mustafa Ataş, AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve İlknur İnceöz, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ile milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer katıldı.

AK Parti'nin kongresinde Saadet Partisi İl Başkanvekili İsmail Aydilek de yer aldı.