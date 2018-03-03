Hekim fotoğrafçının gözünden yaban hayatına tanıklık

Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Öztürk'ün çektiği fotoğraflardan oluşan "Yabana Tanıklık" sergisi açıldı.

Asya, Afrika, Güney Amerika ve Avustralya'da çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi, Taksim Metro Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Yaklaşık 30 yıldır fotoğraf sanatıyla ilgilenen Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işinin önemli bir kısmının araştırma yapmak olduğunu söyledi.

Öztürk, kendisinin bir doğasever olduğunu belirterek, "Tabiat benim çok sevdiğim, her fırsatta bir arada olmaya çalıştığım bir yer. Sanat deyince -belki de kolayına kaçarak- bu sevdiğim şeyi görüntülemek bana çok hoş geldi. Çocukluğumdan beri çok iyi bir belgesel izleyicisiydim. Gün gelip de imkanlar oluşunca o izlediğim yerlerde kendi fotoğraflarımı çekmek nasip oldu ve benim için çok büyük bir haz kaynağı haline geldi." diye konuştu.

Sergideki bütün fotoğrafları, özellikle fotoğraf için planladığı seyahatlerde çektiğini vurgulayan Öztürk, iş seyahatlerinde de fotoğraf makinesini yanından ayırmadığını anlattı.

Prof. Dr. Öztürk, yaban kedilerine özel ilgisi olduğuna dikkati çekerek, "Yağmur ormanlarını ve hayvanları orada görmek, yaşadıkları ortamdaki davranışlarını incelemek benim için bir tutkuydu. Ulaşılabilmesi belki çocukluk çağında hayaldi. Gittiğim zaman çok huzurlu hissettim. Gittiğim her yabani ortamda kendimi çok huzurlu ve evde hissediyorum." dedi.

Yaklaşık 55 yaban hayatı fotoğrafının yer aldığı sergi, 17 Mart'a kadar izlenebilecek.