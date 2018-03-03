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THY yolcularına wifi müjdesi

Türk Hava Yolları, uzun mesafe uçuşlarındaki geniş gövdeli uçaklarda verdiği wifi hizmetini, kısa ve orta mesafede uçan dar gövdeli uçaklara da yayma kararı aldı. Yeni uygulamayla birlikte, birkaç saatlik mesafeye uçan yolcular da internet hizmetinden faydalanabilecek.
03 Mart 2018 16:20
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THY yolcularına wifi müjdesi

Türk Hava Yolları, uzun mesafe uçuşlarındaki geniş gövdeli uçaklarda verdiği wifi hizmetini, kısa ve orta mesafede uçan dar gövdeli uçaklara da yayma kararı aldı. Yeni uygulamayla birlikte, birkaç saatlik mesafeye uçan yolcular da internet hizmetinden faydalanabilecek.

Türk Hava Yolları (THY), genellikle uzun uçuşlarda kullandığı yüksek yolcu kapasitesine sahip geniş gövdeli uçaklarında yolculara verdiği internet hizmetini, genişletme kararı aldı. Amerika ve Uzak Doğu başta olmak üzere uzun uçuşlarda verilen internet hizmetinden faydalanmak artık kısa mesafeli uçuşlarda da mümkün olacak.

Kısa mesafe uçuşlarında da wifi olacak

Şimdiye kadar THY bünyesinde çoğunlukla okyanus ötesine uçan Boeing 777, Airbus A330 gibi geniş gövdeli ve çift koridorlu uçaklarda yer alan wifi hizmeti, önümüzdeki günlerde dar gövdeli ve daha az yolcu kapasitesine sahip uçaklarda da yolcuların kullanımına sunulacak. Böylece başta Avrupa olmak birkaç saatlik mesafelere uçan yolcular da binlerce metre havada internet hizmetinden faydalanabilecek.

Yakın mesafede yolculara sunulması planlanan wifi müjdesini ise Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi verdi. Sosyal medya hesabı Twitter'dan konuya ilişkin paylaşım yapan Ekşi, "Kısa mesafe yurt dışı seyahatlerinizi daha konforlu hale getirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Dar gövde uçaklarımızda elektronik cihazlarınızdan uçak içi wifi yayınlarımız ile istediğiniz filmi izleyebileceksiniz. Kısa sürede hizmetinize sunacağız" sözleriyle hazırlıkları süren çalışmayı duyurdu.

Dar gövdeli uçaklarda da uygulanması planlanan wifi hizmeti, önümüzdeki günlerde gerekli altyapı çalışmaların tamamlanmasının ardından hayata geçirilecek.
Anadolu Ajansı
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