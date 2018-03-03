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Afrin Harekatı'nın kadın subayları hedefi 12'den vuruyor

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınır hattında görev alan TSK'nın kadın subayları operasyona destek veriyor. Harekatın başından itibaren komando ve zırhlı birliklerin ilerleyişine destek amaçlı sınır hattı boyunca konuşlandırılan obüs bataryasında görevli Topçu Yüzbaşı Dilek Aygün "Atış kontrol sistemleri tamamen bilgisayarla yapılan Fırtına obüsleri her türlü hava şartında görev yapabiliyor" dedi.
03 Mart 2018 16:24
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Afrin Harekatı'nın kadın subayları hedefi 12'den vuruyor

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Mehmetçik Afrin'e doğru ilerleyişini sürdürürken, sınır hattındaki birliklerde görevlendirilen kadın subaylar da harekatta aktif görev alıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) desteğiyle 20 Ocak'tan bu yana sürdürdüğü harekata katılan bazı birliklerde kadın askerler de görev yapıyor. Bir kısmı daha önce Fırat Kalkanı Harekatı'na da katılan kadın subaylar, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan birliklerin adeta eli ayağı oluyor.

Nene Hatunların torunları Obüs'le hedefleri vuruyor

Harekatın başından itibaren komando ve zırhlı birliklerin ilerleyişine destek amaçlı sınır hattı boyunca konuşlandırılan obüs bataryasında görevli Topçu Yüzbaşı Dilek Aygün de terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik operasyonlarda görev alan subaylardan biri.

Aygün, Fırtına obüslerinin harekatta çok önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Yaklaşık 40 kilometre mesafedeki hedefleri nokta atışlarıyla imha edebildiklerini belirten Aygün, "Fırtına obüsleri hareket kabiliyetleri ve sıhhatli atışlarıyla muharebe sahasında çok büyük bir ateş destek vasıtasıdır. Atış kontrol sistemleri tamamen bilgisayarla yapılan Fırtına obüsleri her türlü hava şartında görev yapabiliyor. Bu da operasyon birliklerinin harekat kabiliyetini ve arkalarında hissettiği güç ve güven unsurunu artırıyor. Harekatta görev almak benim için çok önemli." diye konuştu.

NENE HATUNLARIN TORUNLARIYIZ

Harekatta bakım takım komutanı olarak görevli Bakım Üsteğmen Ceren Özçelik ise Fırtına obüslerinin onarım faaliyetlerini gerçekleştiren ekipte yer alıyor.

Harekatta bulunmanın kendisi için onur olduğunu ifade eden Özçelik, "Bakım kademesinde görevliyim, obüslerin bakımından sorumluyum. Bizler Kara Fatmaların, Nene Hatunların torunlarıyız, vatan aşkı bize onlardan miras kaldı. Bu mesleği yapmak ve bu harekata katılmak benim için bir onur." ifadelerini kullandı.

Birliğinde mühimmat ve malzeme akışından sorumlu İkmal Üsteğmen Çiğdem Yüksel de bütün zorlukların üstesinden gelebilecek güç ve kararlılığa sahip olduklarını dile getirdi.

Kadın subayların verilen görevleri büyük bir titizlikle yerine getirdiğini vurgulayan Yüksel, "Gurur verici bir görev, verilen emirleri en hızlı şekilde yerine getiriyoruz." dedi.

Bakım Üsteğmen Gülru Gizem Atabey ise bakım bölük komutanı olarak görev yaptığını, emrindeki teknisyenlerle harekata katılan askeri araçların bakımlarını gerçekleştirdiklerini kaydetti.


Kadın subaylar hedefi 12'den vuruyor
Anadolu Ajansı
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