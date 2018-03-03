Tıp Fakültesi öğrencilerine Tabip Subaylığa geçiş hakkı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin (SBÜ) Ankara'da konuşlu Gülhane Tıp Fakültesi (2,3,4,5,6'ncı sınıflarına) ve İstanbul'da konuşlu SBÜ Tıp Fakültesi (2 ve 3'üncü sınıflarına) ara sınıflarına yatay geçişle tabip subay adayı öğrenci alımı yapılacak.

Afiş ve broşürlerle duyuru yapan Milli Savunma Bakanlığı, başvuru şartlarını şöyle açıkladı: "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Kendisinin, anne, baba, kardeşlerinin ve velisinin herhangi bir yüz kızartıcı suça bulaşmamış olması. Bir askeri okuldan çıkmış ve ya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak. Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi kadın veya erkekle nikahsız birlikte yaşamamak. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen askeri okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak. Öğrencinin bitirmiş olduğu dönemlere ait not ortalamasının yüz (100) üzerinden en az atmış (60) veya 4 üzerinden en az iki (2.00) kredi notuna sahip olmak. İntibak eğitimin başarılı bir şekilde tamamlamak. Diğer hususlarda bilgi ile MSB.gov.tr adresinden ulaşılabilir"

Başvuruların 01 Mart - 06 Temmuz 2018 tarihleri arasında Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) internet siteleri üzerinden yapılacağı belirtildi.