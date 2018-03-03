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Terör hedefleri helikopter ve topçu birliklerince vuruldu

Afrin'deki terör hedefleri savaş uçakları, helikopterler ve topçu birliklerince vuruldu
03 Mart 2018 16:32
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Terör hedefleri helikopter ve topçu birliklerince vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın karşısındaki terör mevzileri, savaş uçakları, helikopterler ve uçaklar tarafından ateş altına alındı.

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin'de YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, halkı terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Harekat kapsamında Afrin'in batısında yer alan teröristlere ait mevziler, savaş uçakları, helikopter ve topçu birlikleri tarafından vuruldu.

Bombalanan alanlardan yükselen duman, Hatay sınır hattından da görüldü.

Anadolu Ajansı
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