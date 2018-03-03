1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Birçok okulda kontenjanlar boş kalabilir uyarısı

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının onayı ile ÖSYM tarafından açıklanan özel yetenek sınavı ile Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümlerine öğrenci alımlarıyla ilgili bir değerlendirme yapan Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Kürşat Karacabey, "2018-YKS'den itibaren özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için adayların TYT (Temel Yeterlilik Testi ) puanının en düşük 240 bininci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir" dedi.
03 Mart 2018 16:36
Yazdır
Birçok okulda kontenjanlar boş kalabilir uyarısı

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının onayı ile ÖSYM tarafından açıklanan özel yetenek sınavı ile Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümlerine öğrenci alımlarıyla ilgili bir değerlendirme yapan Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Kürşat Karacabey, "2018-YKS'den itibaren özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için adayların TYT (Temel Yeterlilik Testi ) puanının en düşük 240 bininci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir" dedi.

Karacabey, Özel yetenek sınavı ile Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümlerine öğrenci alımlarında belirlenen 240 başarı sırası birçok okulda kontenjanların boş kalabileceği uyarısında bulundu. Karacabey, "2018 YKS yönergesine özel yetenek sınavı ile tüm Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümlerine başvuru puanı olarak 1. aşamada 240.000 binlik dilim getirilmesi yanlış bir karardır. Yaklaşık 50 adet üniversitede Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü mevcuttur. 240.000 TYT barajı ile özel yetenek sınavında okullar kontenjanlarını dolduramama ile karşı karşıya kalacaktır" şeklinde konuştu.

Özel Yetenek Sınavlarına Başvurular İllere Göre Değişmektedir

Prof. Dr. Kürşat Karacabey, Özel yetenek sınavların illere göre başvuruları değerlendirildiğinde ciddi sıkıntılara yol açacağını ifade ederek, "Daha önce ki başvuru puan belirlemesinin üniversite senatolarınca belirlendiğine dikkat çekerek YGS ile başvuru kabul eden üniversitelerin olduğunu da ifade ederek Lakin bu uygulamayı genele yayılmasının bir hata olacaktır" dedi. YGS ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği için özel yetenek sınavına giren öğrencilerin çok az bir kısmının sıralamada YGS'de 240.000 bin dilimi ve üzerinde puan alarak başvuru yaptıklarına da dikkat çeken Prof. Dr Karacabey, "Bu Sistem ile Sporcuların öğrenci olabilmesi çok zor. Geçen yıllarda uygulanan sınav sisteminde yer alan puan türleri ile 240 puan almak daha kolay gözükürken, TYT'de puan türünün olmaması 240 bininci dilime girmelerinin daha zor olduğunu" da sözlerine ekledi. Karacabey açıklamasına "Ayrıca; YGS'de 240.000 yaklaşık 310 puana tekabül etmekteydi. TYT sınav sisteminde 240 binin karşılığın eski hesaplamayla 390-400 arasında bir puana tekabül eder ki bu puan ile okullarımıza hemen hemen bu puan aralığında çok az başvuru yapıldı" ifadelerinde bulundu.

Kaliteyi Yükseltmek İçin Bu Doğru Bir Karar Değil

Türkiye'deki tüm üniversitelerin bu uygulamayı yapması durumunda mevcut olan üniversitelerin özel yetenek sınavıyla kontenjanını dolduramayacağını da belirten Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Kürşat Karacabey, "Buna benzer uygulama ile yüksek YGS ile özel yetenek sınavı ile öğrenci alan okullarımızda baraj puanın yüksek olması nedeni ile bir çok kontenjan boş kaldı" dedi.

Uygulamanın gerçekleştirilmesi halinde spor liselerinin de büyük darbe alacağına dikkat çeken Karacabey, "Spor gönül vermiş ve Spor Lisesinde okuyan öğrencilerimizi, bu uygulama ciddi anlamda mağdur edecektir. YÖK'ün Spor Liselerinde okuyan öğrencilerin, Spor Bilimlerine yönlendirilmesi ve bu okullara girmelerinin önü açılacak kolaylaştırıcı uygulamalar yapılması gerekirken de, özel yetenek sınavlarında uyguladığı katsayının da neden kaldırıldığı da anlaşılmış değildir. Bu uygulama Spor Lisesi çıkışlı öğrencilerin ve milli sporcuların herhangi bir önceliği olmadan TYT'de 240.000 binlik dilime girme şartının olması, bu alanın içinden gelen bu kişilere büyük bir haksızlıklara neden olacaktır. Kaliteyi artırmak istiyor isek, öğretmenlik alanları dışından mezun olanlara koşulsuz şartsız verilen formasyon eğitimi ve buna istinaden şuanda öğretmen kabul edilen binlerce kişinin olması alınan bu kararla taban tabana zıt bir olaydır. Geç olmadan bu hatadan dönülmelidir" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haber 2,993 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İlginç tıp sözlüğü
03 Mart 2018 16:44		 Tıp Fakültesi öğrencilerine Tabip Subaylığa geçiş hakkı
03 Mart 2018 16:28
'Tarihimizin yanlış anılmasına müsaade etmeyiz'
03 Mart 2018 15:49		 15 dakika kuralı gitti, başarı sırası şartı kaldı
03 Mart 2018 08:30
'Sağlık meslek liselerine talep artacak'
01 Mart 2018 18:33		 YKS ile ilgili en çok sorulan 42 soru ve cevabı
01 Mart 2018 17:54
MYO kontenjanında kamu ve özel sektör etkili olacak
01 Mart 2018 10:27		 Şanlıurfa'da öğrencilerin hayallerinin tasarlandığı merkez
28 Şubat 2018 21:38
2018-TUS ve STS Tıp Doktorluğu soru ve cevapları
27 Şubat 2018 10:41		 Sınavı kazananlar 'Hazine personeli' olunca ortalık karıştı
27 Şubat 2018 07:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
15 dakika kuralı gitti, başarı sırası şartı kaldı
Bakan Eroğlu: 3 ilimizde su sıkıntısı olabilir
'At izi'nde işe dönüş oranı yüzde 1.5
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kurum imajı zedelenirken neden hassas değil!
Ankesörden çıkan 'kripto' listesi Genelkurmay'da
Mahkemenin Mutlu ve Çapkın kararı: Seyirci kaldılar
HSK Başkan Vekili: İtirafları peşin kabul ediyor değiliz
Kendisi 28 Şubat mağduru, İHL mezunu oğlu Harp Okulu'ndan atıldı
28 Şubat mağdurları için 'iade-i itibar' çalışması yapılıyor
O avukat gözaltında!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
01.03.2018 beşiktaş vs fenerbahçe maçı 15
Jeremain Lens 2
bursaspor 1
çelik 1
geniz eti 1
erkek gibi kadın 2
berberkemal 3
ricardo quaresma 2
her canlı ölümü tadacaktır 4
iskeletor 1
SON İLANLAR
Güneykaya Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yayladüzü Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sülümenli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sinanpaşa Belediyesi İşçi Alım İlanı
Serik Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 6 Sözleşmeli Personel Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 5 Sözleşmeli Personel Alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam