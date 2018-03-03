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14 yaşındaki engelli kızı taciz eden şüpheli tutuklandı
Denizli'de 14 yaşındaki zihinsel engelli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Denizli'de 14 yaşındaki zihinsel engelli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Denizli'nin Çivril ilçesi Bekirli Mahallesi'nde yaşanan olayda, 14 yaşındaki zihinsel engelli N.D., komşusu S.K.(40) tarafından evin arka kısmında bulunan ardiyede taciz edilirken, N.D.'nin amcası tarafından suçüstü yakalandı. Zanlı S.K.'yı olay yerine gelen jandarmaya teslim eden N.D.'nin ailesi S.K.'dan şikayetçi oldu. Küçük N.D. uzman eşliğinde alınan ifadesinde, S.K.'nın kendisine 4 yıldır tacizde bulunduğunu belirtirken, S.K.'nın da suçunu itiraf ettiği ifade edildi.
Çivril Devlet Hastanesine götürülerek tedavisi ve kontrolleri yapılan N.D. ailesine teslim edilirken, S.K. çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.
N.D.'nin özel eğitim aldığı ve hafta sonları rehabilitasyon merkezinde de tedavi amaçlı eğitim gördüğü ifade edildi.
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