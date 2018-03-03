|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
İlginç tıp sözlüğü
Bazı tıbbi tabirlerin Osmanlıca karşılığı ilginç diyaloglara neden oluyor.
Bazı tıbbi tabirlerin Osmanlıca karşılığı ilginç diyaloglara neden oluyor. Günümüz insanı Osmanlıca tıp sözlüğüne tamamen yabancı durumda. Günümüzde doktorlar hastalarına hastalıklarını bu sözcüklerle ifade etseler çok kişi hastalığının ne olduğunu anlamaz.
Dr. Münip Yılmaz, bu sözlüğü değerlendirirken sözcüklerin hastalıkların tam karşılığı olduğunu söyledi.
Yılmaz, bu tıp sözlüğüne günümüz gençliğinin uzak olduğuna işaret ederek, 'Hem hastalıkları tam ifade ediyor, hem de kişiyi tebessüm ettiriyor" dedi.
İşte ilginç tıp sözlüğü:
Israr-ı sabit : Obsessive compulsive bozukluk
Manyak-ı cinneti inhitatiye : Manik depressif
Vaka_ı vesvese : Paranoya
Bimar-ı kalp : Kalp hastası
Bimar-ı bimar : Hastalık hastası
Daim-ül sabit : Felç
Daim-ül kıpraşık : Parkinson
Daim-ül cırcır : İshal
Mecnun-i asabiyet : Şizofreni
Maraz-ı ebabil : Kuş gribi
Maşakkat-ül hacet : Kabız
Müdafaa-i zeval : Aids
Davar-ül divane : Deli dana
İkame-i ya rab : Megalomani
Mefta ül tenasül-ü adem : İktidarsızlık
Volkan-ül büzük : Hemoroid
Bu haber 885 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI