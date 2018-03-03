İlginç tıp sözlüğü

Bazı tıbbi tabirlerin Osmanlıca karşılığı ilginç diyaloglara neden oluyor. Günümüz insanı Osmanlıca tıp sözlüğüne tamamen yabancı durumda. Günümüzde doktorlar hastalarına hastalıklarını bu sözcüklerle ifade etseler çok kişi hastalığının ne olduğunu anlamaz.

Dr. Münip Yılmaz, bu sözlüğü değerlendirirken sözcüklerin hastalıkların tam karşılığı olduğunu söyledi.

Yılmaz, bu tıp sözlüğüne günümüz gençliğinin uzak olduğuna işaret ederek, 'Hem hastalıkları tam ifade ediyor, hem de kişiyi tebessüm ettiriyor" dedi.

İşte ilginç tıp sözlüğü:

Israr-ı sabit : Obsessive compulsive bozukluk

Manyak-ı cinneti inhitatiye : Manik depressif

Vaka_ı vesvese : Paranoya

Bimar-ı kalp : Kalp hastası

Bimar-ı bimar : Hastalık hastası

Daim-ül sabit : Felç

Daim-ül kıpraşık : Parkinson

Daim-ül cırcır : İshal

Mecnun-i asabiyet : Şizofreni

Maraz-ı ebabil : Kuş gribi

Maşakkat-ül hacet : Kabız

Müdafaa-i zeval : Aids

Davar-ül divane : Deli dana

İkame-i ya rab : Megalomani

Mefta ül tenasül-ü adem : İktidarsızlık

Volkan-ül büzük : Hemoroid