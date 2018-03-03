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Org. Çetin Müşterek Görev Merkezi'ni ziyaret etti
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurulu bulunan İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'ni ziyaret etti
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İslahiye ilçesinde kurulan İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'ni ziyaret etti.
Orgeneral Çetin, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görevli JÖH ve PÖH ekipleri ile güvenlik korucularının konuşlandığı ilçedeki Müşterek Görev Merkezi'ne helikopterle geldi.
Orgeneral Çetin'i burada, İslahiye kaymakamı Ramazan Yıldırım, Belediye Başkanı Kemal Vural, AFAD İl Müdürü Sinan Atakan, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Güzel, İlçe Müftüsü Ramazan Dolu ile yetkililer karşıladı.
İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezin'de güvenlik güçlerine hitap eden Orgeneral Çetin, ardından onlarla öğlen yemeği yedi.
Çetin daha sonra Hatay'daki sınır bölgesine hareket etti.
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