1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Org. Çetin Müşterek Görev Merkezi'ni ziyaret etti

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurulu bulunan İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'ni ziyaret etti
03 Mart 2018 16:52
Yazdır
Org. Çetin Müşterek Görev Merkezi'ni ziyaret etti

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İslahiye ilçesinde kurulan İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'ni ziyaret etti.

Orgeneral Çetin, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görevli JÖH ve PÖH ekipleri ile güvenlik korucularının konuşlandığı ilçedeki Müşterek Görev Merkezi'ne helikopterle geldi.

Orgeneral Çetin'i burada, İslahiye kaymakamı Ramazan Yıldırım, Belediye Başkanı Kemal Vural, AFAD İl Müdürü Sinan Atakan, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Güzel, İlçe Müftüsü Ramazan Dolu ile yetkililer karşıladı.

İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezin'de güvenlik güçlerine hitap eden Orgeneral Çetin, ardından onlarla öğlen yemeği yedi.

Çetin daha sonra Hatay'daki sınır bölgesine hareket etti.

Anadolu Ajansı
Bu haber 559 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Başbakan'dan Afrin şehidinin ailesine taziye ziyareti
03 Mart 2018 18:08		 ÖSO'lular için gönderilen dev araç konvoyu sınıra ulaştı
03 Mart 2018 17:38
Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
03 Mart 2018 17:28		 Son yılların en büyük sevkiyatını gerçekleştirdi
03 Mart 2018 17:18
TSK ve ÖSO 3 köyü daha teröristlerden temizledi
03 Mart 2018 16:16		 'AK Parti ve MHP 'Yenikapı ruhu'na sahip çıktı'
03 Mart 2018 16:08
İçişleri Bakanlığından 'kayıp silah' açıklaması
03 Mart 2018 16:04		 Bakan Özlü: Akademik rehavet istemiyoruz
03 Mart 2018 15:43
Mal varlığına karşı işlenen suçlar azaldı
03 Mart 2018 15:36		 '65 bin okul ve 1 milyon öğretmen ile hizmet veriyoruz'
03 Mart 2018 15:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
15 dakika kuralı gitti, başarı sırası şartı kaldı
Bakan Eroğlu: 3 ilimizde su sıkıntısı olabilir
'At izi'nde işe dönüş oranı yüzde 1.5
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kurum imajı zedelenirken neden hassas değil!
Ankesörden çıkan 'kripto' listesi Genelkurmay'da
Mahkemenin Mutlu ve Çapkın kararı: Seyirci kaldılar
HSK Başkan Vekili: İtirafları peşin kabul ediyor değiliz
Kendisi 28 Şubat mağduru, İHL mezunu oğlu Harp Okulu'ndan atıldı
28 Şubat mağdurları için 'iade-i itibar' çalışması yapılıyor
O avukat gözaltında!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
01.03.2018 beşiktaş vs fenerbahçe maçı 15
Jeremain Lens 2
bursaspor 1
çelik 1
geniz eti 1
erkek gibi kadın 2
berberkemal 3
ricardo quaresma 2
her canlı ölümü tadacaktır 4
iskeletor 1
SON İLANLAR
Güneykaya Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yayladüzü Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sülümenli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sinanpaşa Belediyesi İşçi Alım İlanı
Serik Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 6 Sözleşmeli Personel Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 5 Sözleşmeli Personel Alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam