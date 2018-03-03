8 bin 354 özel güvenlik personeline eğitim verildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü koordinasyonunda 22 Ocak'tan itibaren verilen eğitimlere bugüne kadar 8 bin 354 özel güvenlik personeli katıldı.

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine, ülke genelinde özel güvenlik görevlilerine hizmet sunduğu birimin özelliğine göre görevi başında bilgi, beceri, tecrübe ve sunulan güvenlik hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik eğitim veriliyor.

Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü koordinasyonunda polis başmüfettişlerince kamu kurum ve kuruluşları dahil başkentteki 209 özel güvenlik şirketinde çalışan 32 bin 158 özel güvenlik görevlisine eğitim verilmeye başlandı.

Eğitimler, temel hak ve hürriyetlerin korunması, mevzuat bilgileri ve iletişim becerilerinin artırılması, aidiyet duygularının geliştirilmesi ile özel güvenlik hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla etkili iletişim, genel kollukla ilişkiler, güvenlik tedbirleri, özel güvenlik hukuku ve kişi hakları konularından oluşuyor.

Ankara'da 22 Ocak'tan itibaren verilen eğitimlere 8 bin 354 özel güvenlik görevlisi katıldı.