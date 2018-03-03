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Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bingöl'de şehit olan Sarı ile Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Palancı, Koç, Açıkkol, Dinek, Çetin, Gökçe, Demirel ve Çevik'in ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'de vatani görevini yaparken kazara vurularak şehit olan Ömer Sarı ile Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Uğur Palancı, Abdullah Taha Koç, Burhan Açıkkol, Mehmet Dinek, Recep Çetin, Mustafa Ozan Gökçe, Arif Demirel ve Rıdvan Çevik'in ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Bingöl'de arkadaşına ait silahın ateş alması sonucu şehit olan Jandarma Komando Er Sarı'nın ailesine taziye telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Zeytin Dalı Harekatı esnasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Uğur Palancı, Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç, Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol, Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek, Piyade Uzman Çavuş Recep Çetin, Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe, Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel ve Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik'in ailelerine de birer başsağlığı telgrafı yolladı.
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