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ÖSO'lular için gönderilen dev araç konvoyu sınıra ulaştı
Üzerilerinde ağır makineli silahların bulunduğu araçlar Hatay'daki sınır birliklerine sevk edildi
Özgür Suriye Ordusu güçlerine tahsis edilen araçlar, dev konvoy eşliğinde Hatay'daki sınır birliklerine ulaştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu güçlerinin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörle mücadelesi sürüyor. ÖSO mensuplarının kullanması için üzerilerinde ağır makineli silahların bulunduğu araçlar Hatay'daki sınır birliklerine sevk edildi. Araçları taşıyan 14 tır, ÖSO'luları taşıyan 8 otobüs, kamyonetler ve binek araçlardan oluşan dev konvoy, jandarma ekipleri eşliğinde sınır birliklerine ulaştı.
Dev konvoyun geçişi esnasında vatandaşlar da ÖSO mensuplarını selamladı. Kornalar eşliğinde sınır birliklerine giden konvoyda bulunan ÖSO mensupları, araç camlarından bayraklarını sallayarak zafer işareti yaptı.
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