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61 yıldır süren davanın mirasçıları bir araya geldi

Osmanlı döneminde yaşayan dedelerinden kaldığını iddia ettikleri milyonlarca lira değerindeki arazileri almak isteyen bin kadar mirasçı, düzenlenen istişare toplantısında buluştu
03 Mart 2018 17:53
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61 yıldır süren davanın mirasçıları bir araya geldi

Antalya'da, Osmanlı döneminde yaşayan dedelerinden kendilerine kaldığını iddia ettikleri arazileri almak için hukuk mücadelesi veren mirasçılar, düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.

Antalya'da 61 yıldır devam eden davayla ilgili ailelerle anlaşan bir danışmanlık firmasının ANFAŞ Expo Cender'de düzenlediği toplantıya avukatlar, danışmanlık firmasının yöneticileri ile hak talebinde bulunan bin kadar mirasçı katıldı.

Serik, Aksu, Muratpaşa ilçelerindeki bazı mahallelerde bulunan ve milyarlarca lira değerinde olduğu belirtilen arazilerini isteyen mirasçılar, avukatlarla davanın son durumu hakkında görüştü.

Danışmanlık firmasının sahibi Faruk Keleş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Osmanlı mirasçıları Hacı Ömer Ağa, Arap Süleyman, Serikli Süleyman Ağa, Hacıveliağalar, Tekelioğulları ve Baltalar gruplarının mirasçılarıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Antalya'da 61 yıldır süren davalara son 1,5 yıldır müdahil olduklarını anlatan Keleş, bu sürede vekaletler, sözleşme ve anlaşmalar yaptıklarını, mirasçıların soy bağlarını araştırdıklarını bildirdi.

Muratpaşa ilçesindeki "Meltem davası"nda Arap Süleyman ile Serik'te bulunan tüccar Serikli Süleyman'ın aynı kişi gösterildiğini öne süren Keleş, şöyle devam etti:

"Yıllarca böyle devam ederek gitmiş. Belgelerini mahkeme dosyalarını araştırdık, gerçekten de Arap Süleyman ile Serikli Süleyman farklı kişilermiş. Serikli Süleyman Serik, Kumköy ve Cumali'de malları olan bir insan. Arap Süleyman da Aksu, Meltem, Bahçelievler'de malları olan kişiler. Farklı kişiler olduklarını belgelerle ispat ettik. Arap Süleyman'ın mirasıyla ilgili geçen ay mahkeme vardı."

- "Sahte mirasçılar mal paylaşımına gitmiş"

Davalarla ilgili dolandırıcılık yapıldığını, kendisini varis olarak gösteren kişinin evraklarının sahte olduğunu ispat ettiklerini ileri süren Keleş, evrakın aslını Antalya 3. Asliye Mahkemesine sunduklarını anlattı.

Bu kişinin evraklarında oynamalar olduğunu iddia eden Keleş, "Bilir kişiler bu şekilde yanılarak veraset ilanı çıkarmış, gerçek mirasçılar yok sayılarak sahte mirasçılar miras paylaşımına gitmiş. Biz de belgelerimizi evraklarımızı ortaya koyarak bu durumu engelledik." dedi.

Meltem, Bahçelievler, Aksu, Serik davalarının hepsinin birbirine girdiğini dile getiren Keleş, herkesin kendi mallarına müdahil olacağını, davanın erken biteceğini ifade etti.

Keleş, Meltem ve Bahçelievler'de hak iddia edilen 450 dönümlük arazi içerisinde Antalya Adalet Sarayı ve Akdeniz Üniversitesinin de bulunduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı
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