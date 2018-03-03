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Eşi tarafından öldürülen Kübra toprağa verildi
Malatya'da, 2 yıllık eşi Hakan Fırat tarafından boşanmak istediği için av tüfeğiyle öldürülen 1 çocuk annesi Kübra Fırat'ın (21) cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Sanayide çalışan Hakan Fırat, dün akşam Çarmuzu Mahallesi'ndeki evlerinde 1 yaşındaki oğlunun annesi 2 yıllık eşi Kübra Fırat ile kadının boşanma isteği üzerine tartıştı. Tartışma sırasında öfkelenen Hakan Fırat, evdeki av tüfeğiyle eşine ateş etti. Olay yerinde yaşamını yitiren Kübra Fırat'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan genç kadının cenazesi, Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Olaydan sonra gözaltına alınan Hakan Fırat'ın ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
EŞ TUTUKLANDI
Malatya'da kendisinden boşanmak istediği için eşi Kübra Fırat'ı av tüfeğiyle öldüren Hakan Fırat'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. İfadesinin ardından hastaneden sağlık kontrolünden geçirilen Fırat, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Hakan Fırat, tutuklanarak cezaevine konuldu.
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