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Başbakan'dan Afrin şehidinin ailesine taziye ziyareti

Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Koç'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu
03 Mart 2018 18:08
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Başbakan'dan Afrin şehidinin ailesine taziye ziyareti

Başbakan Binali Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un ailesini ziyaret etti.

Yıldırım, partisinin Konya 6. Olağan İl Kongresi'nin ardından şehit Koç'un, Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesi'ndeki evine giderek şehidin babası Ahmet Koç, kardeşleri ve diğer aile bireylerine taziyelerini iletti.

Şehide Allah'tan rahmet, ailesine de sabır ve metanet dileyen Yıldırım, şehidin babasına Türk bayrağı takdim etti. Ziyarette şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Yıldırım'a taziye ziyaretinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun da eşlik etti.

Anadolu Ajansı
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