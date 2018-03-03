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Tekirdağ'da yağmur nedeniyle yollar trafiğe kapandı
Sağanak nedeniyle bazı yollar trafiğe kapandı
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede etkili olan sağanak dolayısıyla yollarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.
Tekirdağ Büyükşehir ile Hayrabolu Belediyesii zabıta ekipleri, yoğun su birikmesi oluşan çevre yolu, Buzağcı, Büyük Karakarlı, Yörgüç ve Hacısungur mahallelerindeki yolları şerit çekerek trafiğe kapadı.
Buzağcı Mahallesi Muhtarı Nazmi Gündoğdu, sağanak nedeniyle Büyük Karakarlı ve Buzağcı mahalleleri arasındaki yolun ulaşıma kapandığını söyledi.
Yağış nedeniyle Hayrabolu Deresi'nin debisinin de yükseldiği öğrenildi.
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