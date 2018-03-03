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Taşeronda sonuçlar belli oluyor

Resmi kurumlar taşeron işçi başvuru sonuçlarını bir bir açıklarken, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu da başvuru sonuçlarını açıkladı.
03 Mart 2018 18:38
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Taşeronda sonuçlar belli oluyor

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu da taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçişinde başvuru sonuçlarını açıkladı. Adli Tıp Kurumu'ndan taşeron işçilerin 137 kişinin başvurusu kabul edilmiş, 3 kişinin başvurusu ise reddedildi.

Kurumdan yapılan açıklamada başvurusu kabul edilenler için sınav tarihinin daha sonra açıklanacağı belirtilmiştir.

Başvurusu kabul edilen aday sayısı 137

Başvurusu red edilen aday sayısı 3

Toplam başvuru sayısı 140

Açıklanan bu sonuçlarla Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu'nda taşeron işçilerin yaklaşık yüzde 2'sinin başvurusu reddedildi
Memurlar.Net
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