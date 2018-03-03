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Taşeronda sonuçlar belli oluyor
Resmi kurumlar taşeron işçi başvuru sonuçlarını bir bir açıklarken, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu da başvuru sonuçlarını açıkladı.
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu da taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçişinde başvuru sonuçlarını açıkladı. Adli Tıp Kurumu'ndan taşeron işçilerin 137 kişinin başvurusu kabul edilmiş, 3 kişinin başvurusu ise reddedildi.
Kurumdan yapılan açıklamada başvurusu kabul edilenler için sınav tarihinin daha sonra açıklanacağı belirtilmiştir.
Başvurusu kabul edilen aday sayısı 137
Başvurusu red edilen aday sayısı 3
Toplam başvuru sayısı 140
Açıklanan bu sonuçlarla Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu'nda taşeron işçilerin yaklaşık yüzde 2'sinin başvurusu reddedildi
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