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'Anadolu şehirlerinde yatay mimariyi savunuyoruz'

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: - "Güçlü Türkiye'nin mutlu insanları olmasını istiyoruz. Bunun için ülkemizin de şehrimizin de yeni bir ruhla inşa veya ihya edilmesini istiyoruz"
03 Mart 2018 19:43
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'Anadolu şehirlerinde yatay mimariyi savunuyoruz'

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Güçlü Türkiye'nin mutlu insanları olmasını istiyoruz. Bunun için ülkemizin de şehrimizin de yeni bir ruhla inşa veya ihya edilmesini istiyoruz." dedi.

Yılmaz, Sivas Belediyesince yaptırılan Kentsel Dönüşüm Ofisi açılış programında, kentsel dönüşümün bir yıkım hareketi olmadığını söyledi. Kentsel dönüşüm bir ihya hareketi olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Mevcut yeri daha güzel yapma, insana daha uygun binalar kazandırmadır. Şehirlerin daha yaşanabilir, şehir kültürüne uygun, insana huzur verecek şekilde inşa edilmesidir." diye konuştu.

- "Anadolu şehirlerinde yatay mimariyi savunuyoruz"

İnsanların şehirlerin arasında ezilmesini istemediklerini aktaran Yılmaz, özellikle Anadolu şehirlerinde, bir Selçuklu şehri olan Sivas'ta da dikey değil, yatay mimariyi savunduklarını dile getirdi.

Komşuluk kültürünün ancak yatay mimarilerle mümkün olacağını anlatan Yılmaz, bu nedenle kültürün korunmasını kentsel dönüşümde de olmaz unsur olarak gördüklerini bildirdi.

Çevre düzeni planlarının ülkenin yüzde yüzünde tamamlandığına değinen Yılmaz, şu anda tarım alanı, konut alanı, ova, özel çevre koruma alanı ve sulak alaların tamamının belli olduğunu söyledi.

- "Dev projelerle ülkemizin yarınlarını inşa ediyoruz"

Yılmaz, iktidara geldiklerinde Türkiye'nin en önemli ihtiyacının konut olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Büyük bir konut seferberliği başlattık. Kısa bir süre içerisinde sadece belirli şehirlerde değil, Türkiye'nin her köşesinde konut projelerini hayata geçirdik. Temel attığımız her eserle insanlarımızın yaşam kalitesini artırdık, şehirlerimizin standartlarını da yükselttik. Burada başlattığımız projeyle de Sivas'ın standardını yükseltiyoruz. Küçük Sanayi Sitesi önceden Sivas'a hizmet veriyordu ama bu artık Sivas'a, insanımıza yakışmıyor. Burada insanca bir hizmet üretilebilmesi mümkün değil. Dev projelerle ülkemizin yarınlarını inşa ediyoruz. Bu çerçevede birçok eseri Sivas'a da kazandırdık. Bugün de binaları yeniden yapmak için ihya girişimini başlatıyoruz. Daha sağlıklı alanlar oluşturmak için çalışıyoruz. Güçlü Türkiye'nin mutlu insanları olmasını istiyoruz. Bunun için ülkemizin de şehrimizin de yeni bir ruhla inşa veya ihya edilmesini istiyoruz. İnşallah bunu yapacağız. Yapacağımız hizmet çok, katedeceğimiz yol çok. Allah yükümüzü taşıyacak güç versin, birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin."

Konuşmanın ardından Bakan Yılmaz, Vali Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hilmi Bilgin ile Selim Dursun, Belediye Başkanı ve diğer ilgililer kurdele keserek ofisin açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Yılmaz ve beraberindekiler, ofis içerisinde yer alan kentsel dönüşüm alanına yapılacak konutların maketini inceledi.

Daha sonra Yılmaz, Bahtiyarbostan Mahallesi'ndeki Özgecan Aslan Hanımlar Yaşam Merkezi'ni gezdi.
Anadolu Ajansı
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