|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Giresun'da hava sıcaklığı 23 dereceyi gördü
Karadeniz'de kar beklenirken hava sıcaklığı 23 dereceyi gördü.
Karadeniz'de kar beklenirken hava sıcaklığı 23 dereceyi gördü. Giresun'da, Mart ayında Haziran ayını yaşatan hava sıcaklıkları görenler parklara, meydanlara ve bahçelere akın etti.
Hafta sonu tatilinden faydalanan aileler, çocukları ile Giresun Atatürk meydanında hem güneşin tadını çıkardı hem de güvercinleri besledi. Meteorolojinin iç kesimlerde kar yağışı uyarısı yer yer etkili olurken Giresun merkez ve sahilde bulunan ilçelere ise neredeyse kar hiç düşmedi.
Bu haber 442 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI