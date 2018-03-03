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4 kişi bu araçtan yaralı olarak kurtuldu
Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Bilal Oktay'ın kullandığı 03 AY 745 plakalı otomobil, Bucak-Kocaaliler yolu Beşkonak köyü yakınlarında, İlyas Ayyıldız yönetimindeki 07 ADN 47 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler Oktay ve Ayyıldız, araçtaki Nurgün Oktay ile Emine Ayyıldız yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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