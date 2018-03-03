Kayyum devredilmeyen sendika için suç duyurusu

Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şubesi'nin 10 üyesi, 11 Eylül 2014'te Kahramanmaraş 1'inci İş Mahkemesi'ne dava açarak olağan kongre öncesinde yapılan delege seçimlerinde usulsüzlükler olduğunu, üyelerin seçme ve seçilme hakkının gasp edildiğini öne sürerek, 20 Eylül 2014'te yapılacak kongre kararının durdurulmasına, yapılması halinde iptalini istedi. Dava devam ederken kongre yapıldı ve tek aday olan Bünyamin Mutlu Demirci, şube başkanı seçildi. Mahkeme ise 14 Kasım 2014'te verdiği kararla, kongrenin iptali yönündeki talebi reddetti. Kararın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 7'nci Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.

'ÜYELERİN OY KULLANMASI KISITLANDI'

Yargıtay'dan gelen bozma kararından sonra Kahramanmaraş 1'inci İş Mahkemesi'nde yeniden görülen davada mahkeme, 21 Eylül 2017'de görülen karar duruşmasında kongrenin iptaline karar verdi. Kararda, "Usul ve yasaya aykırı seçilen delegelerle yapılan şube genel kurulunun da usule, yasaya ve yerleşik içtihatlara aykırı olduğu kanaatiyle Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şubesi 5'inci Olağan Genel Kurulu'na dair kararın tüm prosedür ve sonuçlar ile iptaline karar verildi" denildi.

Şube yönetimi kararı temyiz ederken, kongrenin iptalini isteyenler, bu defa aynı mahkemeye tekrar başvurup kayyum atanmasını talep etti. Kahramanmaraş 1'inci İş Mahkemesi'nde 22 Ocak'taki duruşmada, Kahramanmaraş Barosu'ndan Avukat Cahit Özdemir'i sendikaya kayyum olarak atadı.

Mahkeme, 31 Ocak'ta Avukat Cahit Özdemir'e kayyum olarak atandığını tebliğ etti. Tebliğ kararıyla aynı gün sendikaya gittiğini belirten Özdemir, "İptal edilmiş yetkisi olmayan eski yönetim, sendikayı teslim etmeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine suç duyurusunda bulunduk" dedi.