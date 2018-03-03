1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kayyum devredilmeyen sendika için suç duyurusu

KAHRAMANMARAŞ'ta Sağlık-Sen Şubesi'nin 20 Eylül 2014'teki olağan kongresi, bazı üyelerin başvurusuyla 1'inci İş Mahkemesi tarafından usul ve yasalara aykırı olarak yapıldığı gerekçesiyle iptal edilerek kayyum atandı. Ancak sendika yönetimi, kongrenin iptal kararının bir üst mahkeme tarafından onaylanmadığı için şubeyi kayyum Cahit Özdemir'e devretmedi. Özdemir de savcılığa suç duyurusunda bulundu.
03 Mart 2018 20:38
Yazdır
Kayyum devredilmeyen sendika için suç duyurusu

Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şubesi'nin 10 üyesi, 11 Eylül 2014'te Kahramanmaraş 1'inci İş Mahkemesi'ne dava açarak olağan kongre öncesinde yapılan delege seçimlerinde usulsüzlükler olduğunu, üyelerin seçme ve seçilme hakkının gasp edildiğini öne sürerek, 20 Eylül 2014'te yapılacak kongre kararının durdurulmasına, yapılması halinde iptalini istedi. Dava devam ederken kongre yapıldı ve tek aday olan Bünyamin Mutlu Demirci, şube başkanı seçildi. Mahkeme ise 14 Kasım 2014'te verdiği kararla, kongrenin iptali yönündeki talebi reddetti. Kararın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 7'nci Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.

'ÜYELERİN OY KULLANMASI KISITLANDI'

Yargıtay'dan gelen bozma kararından sonra Kahramanmaraş 1'inci İş Mahkemesi'nde yeniden görülen davada mahkeme, 21 Eylül 2017'de görülen karar duruşmasında kongrenin iptaline karar verdi. Kararda, "Usul ve yasaya aykırı seçilen delegelerle yapılan şube genel kurulunun da usule, yasaya ve yerleşik içtihatlara aykırı olduğu kanaatiyle Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şubesi 5'inci Olağan Genel Kurulu'na dair kararın tüm prosedür ve sonuçlar ile iptaline karar verildi" denildi.

Şube yönetimi kararı temyiz ederken, kongrenin iptalini isteyenler, bu defa aynı mahkemeye tekrar başvurup kayyum atanmasını talep etti. Kahramanmaraş 1'inci İş Mahkemesi'nde 22 Ocak'taki duruşmada, Kahramanmaraş Barosu'ndan Avukat Cahit Özdemir'i sendikaya kayyum olarak atadı.

Mahkeme, 31 Ocak'ta Avukat Cahit Özdemir'e kayyum olarak atandığını tebliğ etti. Tebliğ kararıyla aynı gün sendikaya gittiğini belirten Özdemir, "İptal edilmiş yetkisi olmayan eski yönetim, sendikayı teslim etmeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine suç duyurusunda bulunduk" dedi.
Doğan Haber Ajansı
Bu haber 825 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yakalanmamak için polis telsizi dinliyorlarmış
03 Mart 2018 19:46		 Tutuklanan 2 Yunan askerinin ifadesi ortaya çıktı
03 Mart 2018 14:26
Eski siyasetçiye 'FETÖ kalkanı' iddiası
01 Mart 2018 21:28		 Ankara'da iş adamlarını haraca bağlayan çete çökertildi
01 Mart 2018 19:11
Kendisini savcı olarak tanıtıp yaşlı kadını dolandırdı
28 Şubat 2018 23:03		 Akit TV sunucusu suçlamaları kabul etmedi
28 Şubat 2018 19:11
Emniyet'ten 9 ilde 3,5 milyar TL'lik bahis operasyonu
27 Şubat 2018 22:08		 İzmir'deki kayıp liselilerden haber var!
27 Şubat 2018 20:39
Akit TV sunucusunun konuşmasına soruşturma
27 Şubat 2018 20:14		 Karabük'te 3 çocuk hırsızlık iddiasıyla gözaltına alındı
27 Şubat 2018 20:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
15 dakika kuralı gitti, başarı sırası şartı kaldı
Bakan Eroğlu: 3 ilimizde su sıkıntısı olabilir
'At izi'nde işe dönüş oranı yüzde 1.5
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kurum imajı zedelenirken neden hassas değil!
Ankesörden çıkan 'kripto' listesi Genelkurmay'da
Mahkemenin Mutlu ve Çapkın kararı: Seyirci kaldılar
Türkiye'nin geleceği için eksi 19 derecede saklanıyor
8 askeri şehit verdiğimiz Kel Tepe'de neler oldu?
HSK Başkan Vekili: İtirafları peşin kabul ediyor değiliz
Kendisi 28 Şubat mağduru, İHL mezunu oğlu Harp Okulu'ndan atıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kopuk ve köpük sorunsalı 1
tınsırmak 1
bir yer sağlayıcı olarak memurlar.net 2
bülent ecevit 5
mehmet ekici 1
öğretmen maaşlarının başarıya endeksli olması 4
22 adam bir topun peşinde 9
kurallar 1
seni neden işe almalıyız 3
memurlar.netin yanlı olması 1
SON İLANLAR
Güneykaya Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yayladüzü Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sülümenli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sinanpaşa Belediyesi İşçi Alım İlanı
Serik Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 6 Sözleşmeli Personel Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 5 Sözleşmeli Personel Alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam