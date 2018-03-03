1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mengen'deki aşçılık bölümünün taşınacağı iddiası

BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından Mengen ilçesinde bulunan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün Bolu kent merkezine taşınacağı yönündeki iddialarla ilgili yapılan açıklamada, "Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün Gölköy Kampüsüne alınmasına yönelik aldığı bir karar bulunmamaktadır" denildi.
03 Mart 2018 20:44
Yazdır
Mengen'deki aşçılık bölümünün taşınacağı iddiası

BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından Mengen ilçesinde bulunan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün Bolu kent merkezine taşınacağı yönündeki iddialarla ilgili yapılan açıklamada, "Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün Gölköy Kampüsüne alınmasına yönelik aldığı bir karar bulunmamaktadır" denildi.

Bolu'da geçen günlerde, Mengen ilçesinde bulunan Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesindeki Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nde 220 öğrenciden 184'ü bölümün ilçeden Bolu kent merkezine taşınması isteğiyle imza toplayıp rektörlüğe dilekçe verdi. Verilen dilekçede taşınma isteğine, ilçedeki barınma sorunu, sosyal tesis eksikliği ve staj imkanlarının yetersiz olması gerekçe gösterildi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü de öğrencilerin isteğini değerlendirmeye alarak, Mengen Belediye Başkanı, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcilerinin de yer aldığı heyetle sorunların çözülmesi için görüşmeler yaptı. Yaşanan görüşmeler, Bolu kamuoyunda bölümün Bolu kent merkezine taşınacağı iddialarını ortaya çıkarttı. Üniversite Rektörlüğü söz konusu iddialarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, bölümün taşınmasıyla ilgili bir karar alınmadığı ifade edilerek, şöyle denildi:

"Üniversitemiz Rektörlüğünün, Mengen ilçesinde eğitim ve öğretime devam eden Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün Gölköy Kampüsüne alınmasına yönelik aldığı bir karar bulunmamaktadır. Kamuoyunda oluşan Mengen'deki tüm bölümlerin kapatılacağı algısı tamamen yanlıştır. Aksine Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programının da ilçeden taşınması söz konusu değildir. Rektörlüğümüz Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerimizden gelen ders, uygulama ve staj imkanlarının kısıtlı olması, barınma, sosyal ve kültürel imkanların yetersizliği gibi çok sayıda talep ve şikayet başvurusuna binaen konuyu incelemeye almış ve bu problemlerin ne şekilde giderilebileceğine yönelik akademi çevreleri, ilimiz yöneticileri ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile bir dizi istişarede bulunmuş ve bulunmaya da devam etmektedir. Nitekim Rektörlüğümüzün davetiyle 20 Şubat 2018 tarihinde Belediye Başkanlığı, Belediye Meclis Üyeleri ve İlçe Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerinden oluşan Mengen heyetinin talep ve görüşleri dinlenmiştir. Söz konusu toplantıda konu ile ilgili tek taraflı alınmış bir kararın bulunmadığı, öğrencilerimizin karşılaştığı problemlerin çözümünde tüm paydaşların görüşlerinin önemli olduğu ve bu konunun üniversite yönetim organı senato üyeleri ile de istişare edileceği açıkça ifade edilmiştir. Söz konusu toplantıda bölümün taşınması ile ilgili hiçbir kişi ya da kurumun baskısının olamayacağı hassasiyet ve samimiyetle beyan edilmişken, kamuoyuna yansıyan bazı açıklamalarda konunun Mengen'in aleyhine siyasi bir karar olduğunu ima eden ifade ve açıklamaların kabul edilmesi mümkün değildir. Üniversitemiz Rektörlüğü, eğitim öğretimle ilgili planlamalarında kendi imkan ve ihtiyaçları doğrultusunda öğrenci ve akademisyenlerini öncelikle dikkate almaktadır. Buna ilave olarak Rektörlüğümüz Bolu'nun sosyal, kültürel ve ekonomik yapısını da gözeterek planlamalarında Bolu'nun potansiyel gelişme alanlarına azami katkıda bulunmayı da görev bilmektedir. Mengen İlçesinde eğitimine devam eden Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün Gölköy Kampüsüne taşınması yönünde alınmış ve kesinleşmiş bir karar bulunmadığını Bolu kamuoyunun dikkatine bir kez daha arz ederken, Üniversitemizin, tüm paydaşlarıyla birlik ve beraberlik içerisinde Bolu ve ilçelerinin faydasını gözetmek suretiyle faaliyetlerine devam ettiğini kamuoyuna saygıyla duyururuz."
Doğan Haber Ajansı
Bu haber 203 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Akıllı tahta içerisinde etkileşimli içerik yok'
03 Mart 2018 19:55		 İlginç tıp sözlüğü
03 Mart 2018 16:44
Birçok okulda kontenjanlar boş kalabilir uyarısı
03 Mart 2018 16:36		 Tıp Fakültesi öğrencilerine Tabip Subaylığa geçiş hakkı
03 Mart 2018 16:28
'Tarihimizin yanlış anılmasına müsaade etmeyiz'
03 Mart 2018 15:49		 15 dakika kuralı gitti, başarı sırası şartı kaldı
03 Mart 2018 08:30
'Sağlık meslek liselerine talep artacak'
01 Mart 2018 18:33		 YKS ile ilgili en çok sorulan 42 soru ve cevabı
01 Mart 2018 17:54
MYO kontenjanında kamu ve özel sektör etkili olacak
01 Mart 2018 10:27		 Şanlıurfa'da öğrencilerin hayallerinin tasarlandığı merkez
28 Şubat 2018 21:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
15 dakika kuralı gitti, başarı sırası şartı kaldı
Bakan Eroğlu: 3 ilimizde su sıkıntısı olabilir
'At izi'nde işe dönüş oranı yüzde 1.5
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kurum imajı zedelenirken neden hassas değil!
Ankesörden çıkan 'kripto' listesi Genelkurmay'da
Mahkemenin Mutlu ve Çapkın kararı: Seyirci kaldılar
Türkiye'nin geleceği için eksi 19 derecede saklanıyor
8 askeri şehit verdiğimiz Kel Tepe'de neler oldu?
HSK Başkan Vekili: İtirafları peşin kabul ediyor değiliz
Kendisi 28 Şubat mağduru, İHL mezunu oğlu Harp Okulu'ndan atıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kopuk ve köpük sorunsalı 1
tınsırmak 1
bir yer sağlayıcı olarak memurlar.net 2
bülent ecevit 5
mehmet ekici 1
öğretmen maaşlarının başarıya endeksli olması 4
22 adam bir topun peşinde 9
kurallar 1
seni neden işe almalıyız 3
memurlar.netin yanlı olması 1
SON İLANLAR
Güneykaya Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yayladüzü Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sülümenli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sinanpaşa Belediyesi İşçi Alım İlanı
Serik Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 6 Sözleşmeli Personel Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 5 Sözleşmeli Personel Alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam