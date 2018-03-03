Mengen'deki aşçılık bölümünün taşınacağı iddiası

BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından Mengen ilçesinde bulunan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün Bolu kent merkezine taşınacağı yönündeki iddialarla ilgili yapılan açıklamada, "Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün Gölköy Kampüsüne alınmasına yönelik aldığı bir karar bulunmamaktadır" denildi.

Bolu'da geçen günlerde, Mengen ilçesinde bulunan Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesindeki Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nde 220 öğrenciden 184'ü bölümün ilçeden Bolu kent merkezine taşınması isteğiyle imza toplayıp rektörlüğe dilekçe verdi. Verilen dilekçede taşınma isteğine, ilçedeki barınma sorunu, sosyal tesis eksikliği ve staj imkanlarının yetersiz olması gerekçe gösterildi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü de öğrencilerin isteğini değerlendirmeye alarak, Mengen Belediye Başkanı, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcilerinin de yer aldığı heyetle sorunların çözülmesi için görüşmeler yaptı. Yaşanan görüşmeler, Bolu kamuoyunda bölümün Bolu kent merkezine taşınacağı iddialarını ortaya çıkarttı. Üniversite Rektörlüğü söz konusu iddialarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, bölümün taşınmasıyla ilgili bir karar alınmadığı ifade edilerek, şöyle denildi:

"Üniversitemiz Rektörlüğünün, Mengen ilçesinde eğitim ve öğretime devam eden Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün Gölköy Kampüsüne alınmasına yönelik aldığı bir karar bulunmamaktadır. Kamuoyunda oluşan Mengen'deki tüm bölümlerin kapatılacağı algısı tamamen yanlıştır. Aksine Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programının da ilçeden taşınması söz konusu değildir. Rektörlüğümüz Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerimizden gelen ders, uygulama ve staj imkanlarının kısıtlı olması, barınma, sosyal ve kültürel imkanların yetersizliği gibi çok sayıda talep ve şikayet başvurusuna binaen konuyu incelemeye almış ve bu problemlerin ne şekilde giderilebileceğine yönelik akademi çevreleri, ilimiz yöneticileri ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile bir dizi istişarede bulunmuş ve bulunmaya da devam etmektedir. Nitekim Rektörlüğümüzün davetiyle 20 Şubat 2018 tarihinde Belediye Başkanlığı, Belediye Meclis Üyeleri ve İlçe Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerinden oluşan Mengen heyetinin talep ve görüşleri dinlenmiştir. Söz konusu toplantıda konu ile ilgili tek taraflı alınmış bir kararın bulunmadığı, öğrencilerimizin karşılaştığı problemlerin çözümünde tüm paydaşların görüşlerinin önemli olduğu ve bu konunun üniversite yönetim organı senato üyeleri ile de istişare edileceği açıkça ifade edilmiştir. Söz konusu toplantıda bölümün taşınması ile ilgili hiçbir kişi ya da kurumun baskısının olamayacağı hassasiyet ve samimiyetle beyan edilmişken, kamuoyuna yansıyan bazı açıklamalarda konunun Mengen'in aleyhine siyasi bir karar olduğunu ima eden ifade ve açıklamaların kabul edilmesi mümkün değildir. Üniversitemiz Rektörlüğü, eğitim öğretimle ilgili planlamalarında kendi imkan ve ihtiyaçları doğrultusunda öğrenci ve akademisyenlerini öncelikle dikkate almaktadır. Buna ilave olarak Rektörlüğümüz Bolu'nun sosyal, kültürel ve ekonomik yapısını da gözeterek planlamalarında Bolu'nun potansiyel gelişme alanlarına azami katkıda bulunmayı da görev bilmektedir. Mengen İlçesinde eğitimine devam eden Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün Gölköy Kampüsüne taşınması yönünde alınmış ve kesinleşmiş bir karar bulunmadığını Bolu kamuoyunun dikkatine bir kez daha arz ederken, Üniversitemizin, tüm paydaşlarıyla birlik ve beraberlik içerisinde Bolu ve ilçelerinin faydasını gözetmek suretiyle faaliyetlerine devam ettiğini kamuoyuna saygıyla duyururuz."