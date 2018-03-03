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Sınıfa kitap alması karşılığında, sürücüyle uzlaştı

ÇORUM'da, 8'inci sınıf öğrencisi Faruk G.'nin (13) annesi, oğullarına çarpıp yaralayan otomobilin sürücüsü Ercan Ş.'nin (21), bir sınıfa okuma kitabı alması karşılığında, şikayetçinden vazgeçti.
03 Mart 2018 20:49
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Sınıfa kitap alması karşılığında, sürücüyle uzlaştı

ÇORUM'da, 8'inci sınıf öğrencisi Faruk G.'nin (13) annesi, oğullarına çarpıp yaralayan otomobilin sürücüsü Ercan Ş.'nin (21), bir sınıfa okuma kitabı alması karşılığında, şikayetçinden vazgeçti.

Kaza, geçen Temmuz ayında, Çorum'un Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Ercan Ş., otomobili ile 8'inci sınıf öğrencisi Faruk G.'ye çarptı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Faruk G., hastanede bir süre tedavi gördü, ardından taburcu oldu. Çocuğun annesi Adalet G.'nin şikayeti üzerine, sürücü Ercan Ş.'nin ifadesi alındı. Olayı değerlendiren savcılık, soruşturma konusu suçun uzlaşma kapsamında olduğuna karar verdi.

Savcılığın görevlendirdiği uzlaştırmacının taraflar arasında yaptığı müzakereler dün sonuçlandı. Kazada yaralanan öğrencinin annesi Adalet G., sürücü Ercan Ş.'nin, oğlunun eğitim gördüğü Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu'ndaki sınıfında bulunan tüm öğrencilere hikaye kitabı almasını istedi. Adalet G., bu şartla şikayetinden vazgeçmeyi kabul etti. Şartı kabul eden Ercan Ş., sınıftaki 33 öğrenciye kitap alarak okul yönetimine teslim etti. Okul yöneticileri de kitapları sürücü ile birlikte öğrencilere dağıttı.

Konuyla ilgili açıklama yapan anne Adalet G., "Sonuçta ortada bir suç var. Sürücünün yaptığı hatanın karşılığı olarak ceza almasını istemedim. Bir yaptırım yapılması gerektiğini düşündüm. Ben de oğlumun okuduğu okuldaki 33 öğrenciye okuma kitabı almasını talep ettim. O da kabul etti. Ben de şikayetimden vazgeçtim" dedi.

Sürücü Ercan Ş. ise yaptığı açıklamada, "Karşılıklı mahkemeye çıkmadan uzlaştırılmak çok iyi oldu. Kaza yaptığım günden bu yana çok üzgündüm. Sağ olsunlar çarptığım öğrencimizin ailesiyle yapılan müzakereler sonrası uzlaştık. Okuma kitabı taleplerini hemen kabul ettim. Aldığımız kitapları öğrencimizin sınıfına giderek dağıttık" diye konuştu.
Doğan Haber Ajansı
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