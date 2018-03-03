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Cezaevi yöneticileri ve memurları şehitler için dua etti

KIRIKKALE'nin Keskin İlçesi T Tipi Kapalı Cezaevi yöneticileri ve İnfaz Koruma Memurları önce Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şubesini ardından ise Kırıkkale Şehitliğini ziyaret ederek dua ettiler.
03 Mart 2018 20:54
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Cezaevi yöneticileri ve memurları şehitler için dua etti

KIRIKKALE'nin Keskin İlçesi T Tipi Kapalı Cezaevi yöneticileri ve İnfaz Koruma Memurları önce Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şubesini ardından ise Kırıkkale Şehitliğini ziyaret ederek dua ettiler.

Keskin İlçesi T Tipi Kapalı Cezaevi yöneticileri ve İnfaz Koruma Memurları, ilk olarak Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırıkkale Şubesini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Keskin T Tipi Cezaevi Müdür Yardımcısı Selma Yılmaz, "Ülkemizi ve bayrağımızı korumak için canını feda eden aziz şehitlerimizi ve bedenlerini feda ederek gazi olan kahramanlarımızı unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Canla başla görevlerini yerine getirmekte iken asker, polis, infaz ve koruma memuru ve bütün şehitlerimizi bir kez daha anıyoruz. Ruhları şad olsun. Şehitlerimizin emanetlerine ve gazilerimize hizmet eden dernek yönetimine de başarılar diliyor, şehitlerimizin ailelerine sabır diliyoruz. Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi Personeli olarak şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin her zaman yanındayız" dedi. Keskin Cezaevi yöneticileri ve İnfaz memurları daha sonra Kırıkkale Şehitliği ziyaret ederek hep birlikte dua ettiler.
Doğan Haber Ajansı
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