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Lise öğrencileri Defterdarlığı ziyaret etti

TOKAT Yeşilırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe Finansman bölümü öğrencileri 'Vergi Haftası' nedeniyle Tokat Defterdarlığı ziyaret etti.
03 Mart 2018 21:00
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Lise öğrencileri Defterdarlığı ziyaret etti

TOKAT Yeşilırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe Finansman bölümü öğrencileri 'Vergi Haftası' nedeniyle Tokat Defterdarlığı ziyaret etti.

Vergi haftası etkinlikleri kapsamında, Yeşilırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Muhasebe Finansman bölümü öğrencileri, Okul Müdürü Cevat Alçin, Alan Şefleri Uğur Şimşek ve Necmettin Açıkkapı ile birlikte, Defterdarlık bünyesinde bulunan başta Vergi Dairesi olmak diğer müdürlüklerin iş ve işleyişleri, çalışma şartları konuları yerinde gözlemlemek üzere Tokat Defterdarlığı'a ziyarette bulundu Tokat Defterdarı Musa Avcu ziyarete gelen öğrencilere kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Doğan Haber Ajansı
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