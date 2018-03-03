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Uşak'ta yüksekten düşen alzaymır hastası kadın öldü
Uşak'ta 3'üncü kattaki evinin penceresinden düşen kadın hayatını kaybetti.
Uşak'ta 3'üncü kattaki evinin penceresinden düşen kadın hayatını kaybetti.
Sarayaltı Mahallesi Şehit Hamza Topuk Sokak'ta ikamet eden 90 yaşındaki Emine Suna, 3. kattaki evinin penceresinden zemine düştü.
Olay yerinde yaşamını yitiren Suna'nın cesedi, polis ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.
Emine Suna'nın, alzaymır hastası olduğu öğrenildi.
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