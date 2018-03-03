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Balık besleyen çocuğun odak noktası artar

Kahramanmaraş'ta yaklaşık 4 yıldır Petshop işi yapan Adem Maraşlı, insanlara balık ve kuş beslemelerini önerdi
03 Mart 2018 21:34
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Balık besleyen çocuğun odak noktası artar

Petshop'ta egzotik evcil hayvan satışı yapan Adem Maraşlı, balık beslenen evdeki çocukların dikkat ve odak noktasının artacağını söyledi.

Kahramanmaraş'ta yaklaşık 4 yıldır Petshop işi yapan Adem Maraşlı, insanlara balık ve kuş beslemelerini önerdi. Özellikle evcil hayvan besleyen çocukların vicdanlı olacağını savunan Maraşlı, çocuklarda zihnin gelişmiş olduğu gibi hayvan sevgisi de artacaktır.

Uygun rakamlarla evde balık beslenebileceğini söyleyen Adem Maraşlı, kuş ve balık beslemenin insan hayatındaki önemini anlattı. Maraşlı, "Ben 4 yıldır bu işi yapıyorum. Şuanda en az 40 çeşit balık bulunuyor elimizde. Tropikal, cikle ve diskus türü olmak üzere farklı çeşitlerde balıklar bulunuyor. Örneğin, ciklet türünün sarı prenses, mavi prenses, avratus, yunus ve mücevher balığı vardır. Bize 5 ile 70 yaş arası müşteriler geliyor. En büyükten en büyüğe kadar her kesimden insanın merakı vardır. Şuan da biz de balık fiyatları en ucuz 2,5 liradan başlar en pahalı balık ise, 20 ile 30 lira arasında bulunuyor. Evinde orta halli balık yetiştirmek isteyenler, Japon balığı alıp besler. Bunun maliyeti de, 40 lira gibi bir maliyettir. Çocuklar için kuş ve balık uygun bir hobidir. Çocuk ilgisini kuşa ve balığa göstermiş olur. Sokak hayatı ve internet bağımlılığından uzak durmuş olur. Özellikle doktorların önerdiği gibi yani birtakım hastalıkları olan çocuklar için balık yetiştirmek çok uygundur. Doğal gazlı evlerde akvaryum çok önemli, akvaryum içerinin nem oranını ayarlar. Bu da bronşit ve astım hastaları için çok uygun. Çocukların zihinsel olarak odak noktası artar ve hayvan sevgisi de artmış olur" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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