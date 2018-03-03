Türkiye'nin ne kadarı İttifak'a sıcak bakıyor?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, "Cumhur İttifakı"ya ilgili, "Türkiye birliğe, istikrara, beraberliğe ihtiyaç duyarken sayın Cumhurbaşkanının ortaya koymuş olduğu irade, Genel Başkanımızın ortaya koymuş olduğu irade, Türkiye'de yüzde 65-70 civarında büyük bir desteğe dönüştü. Bu destekten niye rahatsız oluyorsunuz? AK Parti ve MHP'nin birlikteliği Afrin'de başarılı olmak için, millet iradesini dış güçlerin baskısıyla düşürmemek için, millet iradesinin en onurlu şekilde temsil edilmesi konusunda bir iradeden doğmuş ittifaka hainler, onursuzlardan başka kim karşı çıkar?" dedi.

Adan, partisinin İstanbul teşkilatı tarafından Bayrampaşa'da bir otelde organize edilen "Ülkede Birlik, Ülkede Dirlik" temalı üye katılım toplantısına katıldı.

Burada konuşan Adan, FETÖ'nün darbesinde TBMM'nin vurulmasını hatırlatarak, "15 Temmuz'da kahpece bu devleti kurmuş olan Meclisi bombalarlarken yani Türkiye Büyük Millet Meclisi, gazi Meclistir, TBMM Türk devletinin kuruluşunun iradesinin temsil edildiği yerdir, orası bombalandı. Polis askerimizi, asker polisimizi vurdu. Özel harekat bombalandı, milletin seçtiği bu siyasi iktidarı kahpece, alçakça, belli dış güçlerle işbirliği yaparak yıkmak istediklerinde Türk milliyetçileri ve onun lideri, 'Milletin seçtiği iktidarı ancak millet değiştirir, ben bu iktidarın yanındayım' demeyecekti de ne diyecekti?" değerlendirmesini yaptı.

Afrin konusunda herkesin aynı safta olmak mecburiyetinde olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi gibi Atatürk'ün kurduğu bir partinin lideri, 'Afrin'in içine girmeyelim' diyor. Peki Afrin'de bu büyük tüneller niye kazıldı, Afrin'de uçakları düşürecek silahlar niye getirilip konuldu, Afrin'de hangi hazırlıklar yapıldı, Afrin'deki bütün hazırlıklar, Türkiye'yi bölmek içindi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortaya koyduğu irade ve Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten bugünkü iktidar işbirliği yaptılar, el ele verdiler. Dün, 'Diyarbakır'a giremeyiz' diyorlardı, bugün Afrin'de kafalarına çakıyoruz. Doğu'da, Güneydoğu'da her tarafta PKK'nın nefesi kesilmiş, şimdi dışarıda nefes aldıkları yerlerde nefesi kesilecek."

Vatan meselesi olduğunda canlarını ortaya koyduklarını belirten Adan, geçmişte Ülkücülerin büyük mücadeleler verdiğini söyledi.

- "İttifak, yüzde 65-70 civarında büyük bir desteğe dönüştü"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan, MHP'nin bugün durduğu yerin önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları aktardı:

"Bizim iki tane problemimiz var; biri bölücüler ve bölücülerle işbirliği yapan alçaklar. Amerika Birleşik Devletleri utanmadan, arlanmadan PKK'ya silah veriyor. O silahların hepsi, o şerefsizlerin kafasında birer bomba gibi patlayacak, hiç endişe etmeyin. İhanetin bedeli ağır olur. Amerikalıların bilmek zorunda oldukları bir gerçek var; gönüllü istediklerinde, 'ben varım' diyen bir tane Amerikalı yok bu dünyada. Savaşı iman kazanır, savaşı inanç kazanır, o da bizim milletimizde bütün dünyaya örnek olacak kadar sayısı çoktur, sayısı 81 milyondur. Türkiye, 81 milyonuyla PKK'ya karşıdır, CHP'nin belli yöneticileri, belli sivil toplum örgütleri söyledikleri, onlar için bir utanç vesikası olarak tarihe geçecektir. İkinci başımızdaki en büyük bela, fukaralık, işsizlik. MHP'nin seçim beyannamesine göz attığınız zaman inşallah o meseleyi de çözeceğiz."

Adan, geçmişte yapılan seçim ittifaklarından örnekler vererek, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'de gizli kapaklı ittifaklar yapılıyordu. Eskiden ittifaklar hileyle yapılıyordu, nasıl yapılıyordu? Bir partinin çatısı altında seçime gidiliyordu. Sonra oradan seçilen milletvekilleri, bir paravan parti kuruyorlardı, onun vasıtasından sonra da kendi partilerine dönüyorlardı. Milliyetçi Hareket Partisi ile onurlu bir şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurmuş olduğu ittifak, gerçekten her iki lideri kutluyorum milletimiz adına. Türkiye birliğe, istikrara, beraberliğe ihtiyaç duyarken sayın Cumhurbaşkanının ortaya koymuş olduğu irade, Genel Başkanımızın ortaya koymuş olduğu irade, Türkiye'de yüzde 65-70 civarında büyük bir desteğe dönüştü. Bu destekten niye rahatsız oluyorsunuz? AK Parti ve MHP'nin birlikteliği Afrin'de başarılı olmak için, millet iradesini dış güçlerin baskısıyla düşürmemek için, millet iradesinin en onurlu şekilde temsil edilmesi konusunda bir iradeden doğmuş ittifaka hainler, onursuzlardan başka kim karşı çıkar? Birlikte rahmet, ayrılıkta azap var, birliğe gelin, siz de gelin katılın buna. Çünkü onursuzca, 'Afrin'e girmeyelim' diyenlerin hiçbirisi bu ittifakı kucaklamaz."

Konuşmaların ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan ve MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş, MHP'ye yeni katılan üyelere parti rozetlerini taktı.