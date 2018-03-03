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Soylu'dan operasyonlarda yaralanan askerlere ziyaret

İçişleri Bakanı Soylu, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Zeytin Dalı Harekatı ve iç güvenlik operasyonlarında yaralanan askerleri ziyaret etti
03 Mart 2018 21:47
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Soylu'dan operasyonlarda yaralanan askerlere ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Zeytin Dalı Harekatı ve iç güvenlik operasyonlarında yaralanan askerlere ziyarette bulundu.

İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından Soylu'nun askerlere ziyaretine ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

Paylaşımda, "Bakanımız Süleyman Soylu, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Zeytin Dalı Harekatı ve iç güvenlik operasyonlarında yaralanan kahraman askerlerimizi ve ailelerini ziyaret etti." ifadesine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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