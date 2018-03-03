1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tank hendekleri' tuzağının arkasında kurmay akıl var'

Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin bölgesinde irtibat hendeklerinin yanı sıra özel hendeklerle tankları tehlikeli bölgelere yönlendirmeyi hedeflediği saptandı. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, "Bu tahkimatın arkasında kurmay akıl var." dedi.
03 Mart 2018 22:08
Yazdır
Tank hendekleri' tuzağının arkasında kurmay akıl var'

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında YPG/PKK'ya ait tüneller, çukurlar ve meskun mahallerdeki bubi tuzaklarının ele geçirilmesiyle, amaçlanan kirli planlar çökertilmeye devam ediliyor.

Afrin'de sivilleri kalkan yaparak sözde bir direniş ortaya koymaya çalışan YPG/PKK, "tank hendekleri" ile TSK ve ÖSO'ya zayiat verdirmeyi hedefliyor.

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, AA muhabirine, Afrin dağları ve meskun mahalleri ile dağlara görece daha yayvan alanlarda YPG/PKK'nın oluşturduğu tahkimatın her birinin hem taktik hem operasyonel hem stratejik hem de jeostratejik anlamının bulunduğunu söyledi. Ağar, Afrin kırsalındaki tahkimatın, jeopolitik amaçlara hizmet eden jeostratejik bir karaktere sahip olduğunu vurguladı.

Afrin karasalında 26 Ekim 1918'de 1. Dünya Savaşı'nın son meydan muharebesinin yapıldığını anlatan Ağar, terör örgütünün söz konusu tahkimatlarının, Anadolu'nun Ortadoğu'da bir etki üretmesini engellemek üzere de yapıldığını belirtti.

"3 metre genişliğinde ve 5 metre derinliğinde"

Afrin karasalında, Mehmetçik'in ortaya koyduğu taktik ile operasyonel ve stratejik hamlelerini etkisizleştirmek, durdurmak, yönlendirmek, kanalize etmek, kanalize ettiği noktalarda da imha etmek üzere söz konusu tahkimatların oluşturulduğunu dile getiren Ağar, şöyle konuştu:

"Burada amaçlananı görmeye başladık. Ele geçirilenler arasında tank hendekleri var. 3 metre genişliğinde ve 5 metre derinliğinde. İrtibat hendeği değil bunlar. Tanklar için özel yapılmış hendekler. Neden bunları yapıyorlar? Hendeklerden geçemeyecek tankları ve diğer paletli-tekerlekli zırhlı unsurları istedikleri taraflara yönlendirerek oluşturdukları ölüm bölgelerinde tanksavarlarla, gelişmiş patlayıcılarla imha etmek istiyorlar. PKK'nın böyle bir niyeti ve maksadı var. Engeller, patlayıcılar, konvansiyonel ve sofistike silahlarla harekatı etkisizleştirmek istiyorlar. Ayrıca PYD/PKK terör örgütü sivilleri de canlı kalkan olarak kullanmayı sürdürüyor. Bunların hepsi bir araya geldiğince PKK'nın çok kalleşçe bir plan yaptığını görüyoruz."

Arkalarında kurmay bir akıl var

Afrin karasalında ortaya çıkarılan, ele geçirilen bu tahkimatta sadece eğitilmiş bir YPG/PKK'lı aklının bulunmadığına dikkati çeken Ağar, "YPG/PKK'nın bu denli bir tahkimat üretmesinin ardında bir kurmay akıl var." dedi.

Ağar, örgütün 5-6 yıllık bir çalışmayla Afrin'deki bu tahkimatı yaptığının anlaşıldığını kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haber 5,199 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Raco bölgesinde çatışma... El bombaları tuzaklamışlar
03 Mart 2018 20:26		 RTEÜ eski rektörüne FETÖ'den hapis cezası
03 Mart 2018 20:16
Firari savcı Aksaray'da yakalandı
03 Mart 2018 18:13		 Teröristlerin Whatsapp oyunu!
03 Mart 2018 17:48
HDP eski ilçe başkanı tutuklandı
03 Mart 2018 17:43		 Terör hedefleri helikopter ve topçu birliklerince vuruldu
03 Mart 2018 16:32
FETÖ'den 25 jandarma personeli gözaltına alındı
03 Mart 2018 16:00		 Aydın'da FETÖ şüphelisi 3 kişi tutuklandı
03 Mart 2018 14:44
Siirt'te operasyon: 8 kişi gözaltına alındı
03 Mart 2018 13:52		 O avukat gözaltında!
03 Mart 2018 13:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
4 Mart 2018'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iğneleme 2
temizlik hastası 2
derby 1
beğenilmeyen başlıkların anında silinmesi 6
napoliten 2
geniz eti 1
supporters tarzı entry yazma rehberi 1
turkish cowboys 1
Cemre düştü 2
varan 2
SON İLANLAR
Güneykaya Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yayladüzü Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sülümenli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sinanpaşa Belediyesi İşçi Alım İlanı
Serik Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 6 Sözleşmeli Personel Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 5 Sözleşmeli Personel Alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam