1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AYM eski Ahmet Akyalçın toprağa verildi

Eski Anayasa Mahkemesi üyesi Ahmet Akyalçın toprağa verildi
03 Mart 2018 22:18
Yazdır
AYM eski Ahmet Akyalçın toprağa verildi

Hayatını kaybeden eski Anayasa Mahkemesi üyesi Ahmet Akyalçın, Afyonkarahisar'da toprağa verildi. Cenazeye Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç da katıldı.

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden eski Anayasa Mahkemesi üyelerinden Ahmet Akyalçın, memleketi Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı. İmaret Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Anayasa Mahkemesi üyeleri Celal Mümtaz Akıncı, Serdar Özgüldür, Recep Kömürcü, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Milletvekili Ali Özkaya, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Eroğlu, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte Akyalçın'ın ailesine taziyede bulundu. Kılınan cenaze namazının ardından Akyalçın'ın cenazesi, Asri Mezarlık'ta bulunan aile kabristanına defnedildi.
Anadolu Ajansı
Bu haber 796 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
03 Mart 2018 23:17		 Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı
03 Mart 2018 22:59
Yumurtlayan horoz şaşkına çevirdi
03 Mart 2018 22:53		 Balık besleyen çocuğun odak noktası artar
03 Mart 2018 21:34
Cezaevi yöneticileri ve memurları şehitler için dua etti
03 Mart 2018 20:54		 Sınıfa kitap alması karşılığında, sürücüyle uzlaştı
03 Mart 2018 20:49
Giresun'da hava sıcaklığı 23 dereceyi gördü
03 Mart 2018 20:11		 İstanbul'daki araçlar 6 ilçeden fazla yer kaplıyor
03 Mart 2018 20:02
Eşi tarafından öldürülen Kübra toprağa verildi
03 Mart 2018 18:03		 61 yıldır süren davanın mirasçıları bir araya geldi
03 Mart 2018 17:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
4 Mart 2018'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iğneleme 2
temizlik hastası 2
derby 1
beğenilmeyen başlıkların anında silinmesi 6
napoliten 2
geniz eti 1
supporters tarzı entry yazma rehberi 1
turkish cowboys 1
Cemre düştü 2
varan 2
SON İLANLAR
Güneykaya Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yayladüzü Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sülümenli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sinanpaşa Belediyesi İşçi Alım İlanı
Serik Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 6 Sözleşmeli Personel Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 5 Sözleşmeli Personel Alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam