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500 yıllık hamamlar turizme kazandırılacak

Diyarbakır'ın termal turizminde önemli bir yere sahip Çermik ilçesinde, yerli ve yabancı turist sayısını artırmak amacıyla 500 yıllık iki hamam restore edilecek.
03 Mart 2018 22:23
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500 yıllık hamamlar turizme kazandırılacak

Diyarbakır'ın termal turizmde iddialı Çermik ilçesinde, 500 yıllık iki hamam restore edilerek, yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunulacak.

Birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen su kaynaklarına sahip Çermik'te, belediyeye ait 5 tesis ile bir termal otel, devre mülk ve apart otellerin yanı sıra, restorasyon çalışmaları ve yeni tesislerin de açılmasıyla, ziyaretçi sayısının 150 binden 300 bine çıkması hedefleniyor.

500 yıllık Küçük Paşa ve Büyük Paşa hamamlarının restore edilmesi, hamamların bulunduğu Melike Belkıs Kaplıca Tesisleri'nde yeniden düzenleme yapılmasını amaçlayan Çermik Belediyesi, hazırlanan projeyi Kalkınma Bakanlığına sundu.

Belediye ayrıca, hamamların restorasyonunun yanı sıra, ilçede tesis sayısının artırılması için 8 bin 500 metrekarelik alanda, Spa Merkezi ve Kaplıcalar projesini hayata geçirecek.

Karamehmetoğlu: "Tesis konusunda eksiğimiz var"

Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaplıcaları ile adından söz ettiren bir ilçe olduklarını belirterek, "Cilt hastalıkları, akciğer, karaciğer, romatizma gibi birçok rahatsızlığı tedavi edici etkisi olduğu belirtilen kaplıcalarımız büyük ilgi görüyor." dedi.

Karamehmetoğlu, "Türkiye'nin birçok yerinde kaplıca var ama Çermik'teki kaplıcalarımız çok farklı, her derde deva, suyu çok güzel ve faydalı. Ancak tesis konusunda eksiğimiz var." diye konuştu.

Yatırımcılardan tesis açmak için talep geldiğini kaydeden Karamehmetoğlu, mevcut tesisleri modern hale getirmek ve bu sayede turizm potansiyelini yükseltmeyi amaçladıklarını, bu potansiyeli iyi değerlendirip, ilçe ekonomisine katkı sunmak istediklerini belirtti.
Anadolu Ajansı
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