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İşte Türkiye'nin en beğenilen belediye başkanları

Belediye Başkanları Birliğince sosyal medya üzerinden yapılan halk oylaması sonucunda 7 bölgeden seçilen "en beğenilen" 35 belediye başkanına ödülleri verildi
03 Mart 2018 22:35
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İşte Türkiye'nin en beğenilen belediye başkanları

Belediye Başkanları Birliğince sosyal medya üzerinden yapılan halk oylaması sonucunda seçilen "Türkiye'nin en beğenilen belediye başkanları" ödüllendirildi.

MEB Şura Salonu'nda düzenlenen "1. Geleneksel Başkanlar Ödül Töreni"nde, 7 coğrafi bölgeden seçilen 35 belediye başkanına ödülleri verildi.

Oylamada ödüle hak kazanan başkanlar arasından belirlenen "Türkiye'nin en beğenilen 5 belediye başkanı" da ödül aldı.

Belediye Başkanları Birliği Genel Başkanı Hüseyin Erer, Türkiye'nin şehirlerinin hızla geliştiğini belirterek, bunun gerçekleşmesinde en büyük payın belediye başkanlarına ait olduğunu ifade etti.

Yarışmanın, Facebook üzerinden kullanılan oylarla gerçekleştirildiğini söyleyen Erer, "Halkımız en beğendiği belediye başkanını kendi oylarıyla belirlemiştir. Burada en başarılı, en çok yatırım yapan, en çalışkan belediye başkanı değil en beğenilen belediye başkanı seçilmiştir." dedi.

- Türkiye'nin en beğenilen belediye başkanları

Törende, oylama sonucunda en beğenilen başkanlar arasından belirlenen büyükşehir, il, büyükşehir ilçe, ilçe ve belde belediye başkanları da ödüllendirildi.

Buna göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Türkiye'nin en beğenilen Büyükşehir Belediye Başkanı seçilirken, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de en beğenilen Büyükşehir İlçe Belediye Başkanı ödülünü aldı.

En beğenilen il belediye başkanı Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, ilçe belediye başkanı Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, belde belediye başkanı ise Kuşu Belediye Başkanı Türker Çağatay Halim oldu.

- Bölgelerin en beğenilen belediye başkanları

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna İç Anadolu Bölgesi'nin, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz Akdeniz Bölgesi'nin, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün Ege Bölgesi'nin, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu Marmara Bölgesi'nin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır Doğu Anadolu Bölgesi'nin ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu Karadeniz Bölgesi'nin en beğenilen büyükşehir belediye başkanları olarak belirlendi.

Bölgelerin en beğenilen il belediye başkanları ise şöyle sıralandı:

"Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç (İç Anadolu Bölgesi), Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın (Akdeniz Bölgesi), Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu (Ege Bölgesi), Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı (Marmara Bölgesi), Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara (Güneydoğu Anadolu Bölgesi), Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy (Doğu Anadolu Bölgesi), Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş (Karadeniz Bölgesi)"

Törende ayrıca büyükşehir ve il belediyelerine bağlı 14 ilçe ile 7 beldenin "en beğenilen" belediye başkanları da ödüllendirildi.
Anadolu Ajansı
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