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İşte Afrin'de kullanılan milli silahlar
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'in temizlenmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda yerli üretim silahlar kullanılıyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'in temizlenmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda yerli üretim silahlar kullanılıyor.
Atak helikopteri
Bayraktar
Nüfuz edici bomba
TR-122 Sakarya
MPT- 76
MAM- LAZER
Cirit
T-155
KORAL
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