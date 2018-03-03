Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı

İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Yalova'da gök gürültülü, kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bu gece saatlerinde başlayacağı tahmin edilen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın gün içinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Ayrıca Bursa, Kocaeli'nde de yarın yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken yağışların Yalova'da da yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.