Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, "Geçen yüzyılda İngilizler bu coğrafyayı dizayn ederken, bu yüzyılda ABD'nin taşeronluğunda siyonizm bölgeyi istila etmiş durumda. Bölgeyi dizayn etme hareketinin merkezi, fitnenin ocağı siyonizmdir." dedi.

Yalçın, Burdur'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenen "Memur-Sen Teşkilat Buluşması"nda yaptığı konuşmada, teşkilatlarıyla belli periyotlarda bir araya geldiklerini belirtti.

Yalçın, bölgede olup biteni doğru düzgün görmek, her şeyi yerli yerine koymak, bundan sonra olabilecek adımları tahmin etmek isteyenlerin 1897'de İsviçre'nin Basel kentinde yapılan Yahudi Kongresi'ni bilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin kadim medeniyet coğrafyasının ana kıtası olduğunu ifade eden Yalçın, şöyle konuştu:

"Coğrafyamızda ikinci dizayn hareketi gerçekleştiriliyor. Geçen yüzyılda İngilizler bu coğrafyayı dizayn ederken, bu yüzyılda ABD'nin taşeronluğunda siyonizm bölgeyi istila etmiş durumda. Bölgeyi dizayn etme hareketinin merkezi, fitnenin ocağı siyonizmdir. Coğrafya dizayn ediliyor, medeniyet coğrafyamızı domine eden 5 şehrin 4'ü etkisini yitirmiş durumda. Kudüs, Şam, Bağdat, Kahire, İstanbul. Dolayısıyla İstanbul ayakta kalmaya devam ediyor. İstanbul, yeniden dünyaya umut aşılamaya devam ediyor. Coğrafyamızdaki İsrail planı olan sınırlarımızda küçük İsrail oluşturma hareketine karşı hamle yapıyor."

Programa, AK Parti milletvekilleri Reşat Petek ve Bayram Özçelik, AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, Memur-Sen Burdur Şube Başkanı Murat Bulut ve Memur-Sen üyeleri katıldı.