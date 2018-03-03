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İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
Bu geceden itibaren etkili olması beklenen sağanağın yarın İstanbul genelinde yer yer kuvvetli olması nedeniyle vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olması istendi
İstanbul'da bu geceden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bu geceden itibaren başlaması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın il genelinde yer yer kuvvetli (20-40 Kg/m2) olması öngörülüyor.
Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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