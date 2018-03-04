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4 Mart 2018'den önemli gündem başlıkları
04 Mart 2018 00:01
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4 Mart 2018'den önemli gündem başlıkları

1- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Pazaryeri Açılışı ve Yeni Otobüslerin Sefere Alınışı programına katılacak, Coğrafi İşaret Tescil Töreni'ne iştirak edecek, AK Parti Düzce Kadın Kolları Kongresi'nde bulunacak.

(Düzce/12.00/13.00/14.00)

2- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti 5. Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katılacak.

(Sivas/11.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, partisinin Muğla İl 5. Kadın Kolları Olağan Kongresi ile Manisa İl 5. Gençlik Kolları Olağan Kongresi'ne iştirak edecek.

(Muğla/12.00/Manisa/15.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasına, Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor, Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe-Teleset Mobilya Akhisarspor maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/13.30/Konya/16.00/Antalya/İstanbul/19.00)

2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftası, Fenerbahçe Doğuş-Galatasaray Odeabank, Demir İnşaat Büyükçekmece-Anadolu Efes, Yeşilgiresun Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Eskişehir Basket-Gaziantep Basketbol karşılaşmalarıyla sürecek.

(İstanbul/13.00/15.15/Giresun/17.00/Eskişehir/19.30)

3- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftası, Mersin Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Üniversitesi, Canik Belediyespor-Çukurova Basketbol, Galatasaray-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe-Yakın Doğu Üniversitesi karşılaşmalarıyla sona erecek.

(Mersin/Samsun/14.00/İstanbul/15.00/15.30)

4- Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta, İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adanaspor-Altınordu, Boluspor-MKE Ankaragücü maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/Adana/Bolu/15.30)

5- Voleybolda Efeler Ligi play-off çeyrek final ilk maçlarında Maliye Piyango-Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankası, Afyon Belediyesi Yüntaş-Halkbank karşı karşıya gelecek.

(Ankara/15.00/İstanbul/16.00/17.00/Afyonkarahisar/18.00)

6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Nilüfer Belediyespor ile Eczacıbaşı VitrA, Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

(Bursa/17.30)

7- Voleybolda Efeler Ligi baraj etabı 1. devre ikinci gün maçlarında TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik-İnegöl Belediyespor, Beşiktaş-Jeopark Kula Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Afyonkarahisar/13.00/15.00)

8- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı 1. devre ikinci gün maçlarında İlbank-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Çanakkale Belediyespor-Seramiksan karşılaşacak.

(Balıkesir/14.00/16.00)

9- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 20. hafta karşılaşmaları yapılacak.

10- Futbolda TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 25. hafta müsabakaları tamamlanacak.

Anadolu Ajansı
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