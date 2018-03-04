Sağlık personeli, unvan değişikliği sınavında, sözlü sınavdan mağdur oldu

Unvan değişikliği sınavları için de, 2016 yılında yapılan düzenlemeyle, sözlü sınav şartı getirilmişti. Yapılan ilk sınavda bir çok aday hak kaybına uğradığını belirtti.

Genel çerçeve yönetmelik olan görevde yükselme yönetmeliğinde 2016 yılında yapılan düzenlemeyle birlikte, unvan değişikliği sınavları için "sözlü sınav" şartı getirilmişti.

İlk geniş çaplı unvan değişikliği sınavı ise Sağlık Bakanlığında oldu. Bakanlık 2017 yılında yayımlandığı ilanla 6 bin 400 kadro için unvan değişikliği sınavı yapacağını duyurdu.

Yazılı sınavlar sonrasında sözlü sınavlar geçtiğimiz ay içerisinde tamamlandı.

Ancak sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte bir çok aday hak kaybına uğradığını belirtmeye başladı.

Sözlü sınavlarda sesli ve görüntülü olarak kayıt yapılmadığı için, adayların hak kaybına uğradıklarını ispatladıkları mümkün bulunmuyor.

Diğer taraftan, 6-7 dakikalık mülakatlarla, sınava giren adayların, o unvanı hak edip etmediği nasıl anlaşılabilir ki?

Kimi sınavlarda, yazılıda 92 alan kişi sözlüde 68, kimi sınavlarda yazılı da 66 alan kişi sözlüde 100 aldı. Sözlüde bazı adaylar 0.18 puanla yedek listeye düştüler.

Puanların hangi kriterlere göre verildiğinin belli olmadığı sözlü sınavda 30 ila 40 puan arasındaki farklar nasıl açıklanabilir ki?

Forum bölümünde paylaşımlarda bulunan adaylar, sınav mağduriyetlerini dile getiriyorlar. Tıklayınız.

KPSS ile sağlık personeli alımlarında, sözlü sınav olmaksızın direkt olarak atama yapılırken, Bakanlıkta çalışanların unvan değiştirmeleri sırasında yazılı sınava ek olarak sözlü sınav yapılması, bu sorunların temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle, 2016 yılında yapılan değişikliğin iptal edilmesi gerekmektedir.